اليوم... معايير الجودة في العملية التدريسية دورة تدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان

اعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر يوليو 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

ومن هذه الدورات دورة حول معايير الجودة في العملية التدريسية ، في تمام الساعة ٩ صباح يومي الأحد والاثنين ٢٥- ٢٦ يوليو، وتحاضر بها الدكتورة مها ابوحطب مدير وحدة الجودة بكلية التربية.

و يتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

رئيس جامعة حلوان يطمئن على الخدمة الطبية بالمستشفى الجامعي خلال العيد

تابع الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان سير العمل بالعيادات الخارجية والطوارئ بمستشفى بدر الجامعي، خلال أيام عيد الأضحى، وشدد على ضرورة تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

وأكد ماجد نجم، أنه يتم تقديم الخدمة الطبية بالعيادات الخارجية وإجراء العمليات الجراحية وقسطرة القلب والرعايات والقسم الداخلي.

وأشار ماجد نجم إلى أن المستشفي تواصل عملها خلال اجازة عيد الاضحي بكامل طاقمها الطبي لاستقبال الطوارئ.

وأضاف نجم أنه تقرر رفع الطوارئ بمستشفيات جامعة حلوان، ونبه على تواجد الأطباء والتمريض بضرورة التواجد في المستشفى الجامعي خلال إجازة عيد الأضحي لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمترددين مع ضرورة حسن معاملة المرضى.