وزيرة التضامن تتفقد معرض ديارنا مارينا وتحاور العارضين

تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معرض ديارنا مارينا الذي يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، بمنطقة مارينا ٥ بمدينة العلمين في الساحل الشمالي لمدة شهر،وذلك بحضور محافظ مطروح.



واجرت وزيرة التضامن الاجتماعي حوارا مع العارضين واستمعت لارائهم وكذلك الجمهور الذي حرص علي المشاركة في معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية مساء اليوم ، حيث يضم المعرض ٢٥٠ عارضا على ٣ مراحل، وتستمر كل مرحلة على مدار ١٠ أيام وتضم ٨٠ عارض.

وتتضمن المعروضات المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والاسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الارابيسك والاكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألاباستر، وغيرها من المنتجات التي تتلائم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين والمنتجات الشبابية.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المعرض يحمل عددا من الرسائل التسويقية أهمها ترويج المنتج المصري ودعم صغار المنتجين العاملين في المنتجات الحرفية والتراثية والترويج لأماكن صناعتها بمختلف محافظات مصر، والتأكيد على دور الأسر المنتجة في دعم الاقتصاد الوطني تحقيقا لرؤية القيادة السياسية في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي للدولة والذي يعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التراث المصري على اختلاف أنواعه مبعث فخر للأمم وأكبر دليل على عراقة مصر وهويتها.

وأضافت نيفين القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تحرص على إقامة المعرض بشكل دوري بالتعاون مع كافة المحافظين على مستوى الجمهورية لتشجيع صغار المنتجين في إطار برنامج "فرصة" للتأهيل لسوق العمل والمساعدة في تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية والتراثية ، وذلك تنفيذاً لأهداف برنامج الأسر المنتجة "ديارنا" ومراكز التكوين المهني التي تقوم على تدريب صغار الصناع.