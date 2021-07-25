داليا البحيري ومحمد أبوداود الصريطي ولميس سلامة يشاركون بافتتاح معرض ديارنا مارينا

شهد معرض ديارنا مارينا الذي يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، بمنطقة مارينا 5 بمدينة العلمين في الساحل الشمالي لمدة شهر، بحضور محافظ مطروح، مشاركة الفنانة داليا البحيري والفنان سامح الصريطي والفنان محمد أبو داود والفنانة فلك نور والإعلامية لميس سلامة وعدد من الإعلاميين.



وافتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المعرض بحضور محافظ مطروح مع العارضين واستمعت لارائهم وكذلك الجمهور الذي حرص علي المشاركة في معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية مساء اليوم ، ويضم المعرض 250 عارضا على 3 مراحل، وتستمر كل مرحلة على مدار 10 أيام وتضم 80 عارضا.

وتتضمن المعروضات المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة التي تضم المنسوجات والمفروشات الارابيسك والإكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألاباستر، وغيرها من المنتجات التي تتلائم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين والمنتجات الشبابية.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن المعرض يحمل عددا من الرسائل التسويقية أهمها ترويج المنتج المصري ودعم صغار المنتجين العاملين في المنتجات الحرفية والتراثية والترويج لأماكن صناعتها بمختلف محافظات مصر، والتأكيد على دور الأسر المنتجة في دعم الاقتصاد الوطني تحقيقا لرؤية القيادة السياسية في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي للدولة والذي يعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التراث المصري على اختلاف أنواعه مبعث فخر للأمم وأكبر دليل على عراقة مصر وهويتها.

وأضافت نيفين القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تحرص على إقامة المعرض بشكل دوري بالتعاون مع كافة المحافظين على مستوى الجمهورية لتشجيع صغار المنتجين في إطار برنامج "فرصة" للتأهيل لسوق العمل والمساعدة في تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية والتراثية ، وذلك تنفيذاً لأهداف برنامج الأسر المنتجة "ديارنا" ومراكز التكوين المهني التي تقوم على تدريب صغار الصناع.