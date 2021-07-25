عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

داليا البحيري ومحمد أبوداود الصريطي ولميس سلامة يشاركون بافتتاح معرض ديارنا مارينا

معرض ديارنا فى مارينا
معرض ديارنا فى مارينا

شهد  معرض  ديارنا مارينا الذي يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، بمنطقة مارينا 5 بمدينة العلمين في الساحل الشمالي لمدة شهر، بحضور محافظ مطروح، مشاركة الفنانة داليا البحيري والفنان سامح الصريطي والفنان محمد أبو داود والفنانة فلك نور والإعلامية لميس سلامة وعدد من الإعلاميين.


وافتتحت الدكتورة نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعي المعرض بحضور محافظ مطروح مع العارضين واستمعت لارائهم وكذلك الجمهور الذي حرص علي المشاركة في  معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية مساء اليوم ، ويضم المعرض 250 عارضا على 3 مراحل، وتستمر كل مرحلة على مدار 10 أيام وتضم 80 عارضا.

وتتضمن المعروضات المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة التي تضم المنسوجات والمفروشات الارابيسك والإكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألاباستر، وغيرها من المنتجات التي تتلائم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين والمنتجات الشبابية.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن المعرض يحمل عددا من الرسائل التسويقية أهمها ترويج المنتج المصري ودعم صغار المنتجين العاملين في المنتجات الحرفية والتراثية والترويج لأماكن صناعتها بمختلف محافظات مصر، والتأكيد على دور الأسر المنتجة في دعم الاقتصاد الوطني تحقيقا لرؤية القيادة السياسية في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي للدولة والذي يعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التراث المصري على اختلاف أنواعه مبعث فخر للأمم وأكبر دليل على عراقة مصر وهويتها.

وأضافت نيفين القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تحرص على إقامة المعرض بشكل دوري بالتعاون مع كافة المحافظين على مستوى الجمهورية لتشجيع صغار المنتجين في إطار برنامج "فرصة" للتأهيل لسوق العمل والمساعدة في تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية والتراثية ، وذلك تنفيذاً لأهداف برنامج الأسر المنتجة "ديارنا" ومراكز التكوين المهني التي تقوم على تدريب صغار الصناع.

معرض ديارنا مارينا مارينا 5 مدينة العلمين داليا البحيري سامح الصريطي

ترشيحاتنا

الأهلي يسجل الهدف الأول فى شباك الانتاج الحربي بأقدام على معلول ..شاهد

بشرى لخريجي تجارة وحقوق.. 1000 وظيفة جديدة بمصلحة الجمارك |تفاصيل ولينك التقديم

هل يرفع كورونا أعداد الإصابة بمرض السكري .. إجابة صادمة

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

30 دقيقة.. كهربا يهدر فرصة التقدم لـ الأهلي والانتاج لم يظهر

اليو ديانج يهدد مرمى الإنتاج بتسديدة صاروخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الزيادة 25 قرشا.. تعرف على موعد تعديل أسعار البنزين في مصر

احذر .. 6 أخطاء شائعة تؤدي لـ انفجار التكييف

الجنايات: إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار الهارب محمد علي

حركة تنقلات الشرطة 2021 .. الإعلان خلال ساعات

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الخسارة من الأرجنتين في طوكيو 2020

خاص | نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات خلال ساعات

أطاحت بالأطفال في الهواء.. شاهد انهيار السلسلة الدوارة في مدينة ملاهي|صور

عقوبة صادمة على صالح جمعة .. ضياء السيد يطلق 5 قذائف قوية مع هانى حتحوت | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجهول الهوية.. فائز باليانصيب على وشك خسارة مليون جنيه إسترليني

تابعة لمجموعة طلعت مصطفى.. كيف تلتحق بمدرسة متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية ..صور

عمرها 15 ألف عام.. اكتشاف عشرات الفيروسات الجديدة مجمدة في نهر بالصين

قبل الظهور على الهواء.. مقطع يوثق فضيحة مذيعة ألمانية خلال أحداث الفيضانات

فيديو

رسالة من ربنا.. تفاصيل نجاة ابنة أحمد بدير وحفيدته من الموت "فيديوجراف"

ماعرفش عنه حاجة.. مدرب سيراميكا كليوباترا يتحدث عن غياب صالح جمعة "فيديوجراف"

انهيار تقاليد المجتمع.. زوج يعرض مفاتن زوجته على TikTok

مقتل لورديانا ووفاة دلال عبد العزيز .. شائعات تطارد الفنانين

المزيد

ساحة رأي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الخصام

د.محمد عونى يكتب: الأهلى بريمو أفريقيا

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «2»

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ