غريب بس مفيد .. ماسك الملح والسكر لعلاج الرؤوس السوداء

تعد الرؤوس السوداء من اكبر المشكلات التي تواجه النساء و تشوه جمال الوجه والانف حيث يصعب التخلص منها.

يزداد ظهور الرؤوس السوداء بين صاحبات البشرة الدهنية خاصه في فصل الصيف في منطقة الانف والمناطق المحيطة بها حيث تزداد الدهون في البشرة

نعرض لكم طريقة عمل ماسك الملح والسكر لعلاج الرؤوس السوداء ، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ بولد سكاى ”



مكونات ماسك الرؤوس السوداء:

ملح خشن

سكر خشن

طريقة عمل واستخدام ماسك الرؤوس السوداء :

في وعاء مصنوع من نوع بلاستيك صحى اخلطى ملعقة كبيرة ملح وملعقة سكر جيدا حتى يتجانسوا تماما

ضعي ماسك الملح والسكر في أماكن الإصابة ودلكيه عليها في حركات دائرية بلطف .

استمري في التدليك لمدة 15 دقيقة وامسحي أنفك بقطعة قطن مبللة واتركها حتى تجف.