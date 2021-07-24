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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لتكونى أجمل .. ماسك طبيعي يجدد خلايا البشرة

صدى البلد

تحتاج النساء إلى طريقة طبيعية تساعد على تجديد خلايا البشرة للحفاظ على إطلالة شبابية مشرقة مليئة بالنضارة والحيوية وخالية من العيوب. 

نقدم لكم طريقة عمل ماسك طبيعي لـ تجديد خلايا البشرة وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ boldsky ”.

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مكونات ماسك تجديد خلايا البشرة:

 

ملعقة كبيرة من لب التفاح المهروس 

 1 ملعقة صغيرة من عصير الجزر 

 1 ملعقة صغيرة من عصير البرتقال 

 2 كبسولة فيتامين E 

بضع قطرات من ماء الورد

 

طريقة عمل واستخدام ماسك تجديد خلايا البشرة:

 

  • فى وعاء زجاجى اخلطي جميع المكونات معًا وتُخفق حتى تحصل على عجينة ناعمة.
  • اغسلي وجهك جيدًا بغسول وجه لطيف ثم ضعى ماسك تجديد خلايا البشرة
  • اتركي القناع يمتص في الجلد لمدة 20 دقيقة على الأقل ثم اشطفيه بالماء الفاتر.
  • وبعد ذلك  قومي بغسل الوجه بالماء العادي لإغلاق مسام البشرة وتجنبي الماء الساخن
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