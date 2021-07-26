زوجة بدر بانون تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. شاهد

شاركت غزلان زوجة المغربي بدر بانون مدافع النادى الأهلى متابعيها صورًا لها وذلك عبر خاصية "استوري" علي حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



وتألقت غزلان بإطلالة أنيقة مرتدية توب باللون الأبيض وبنطال جينز، ونسقت معه بقفطان مفتوح باللون الازرق، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة جذابة، وانتعلت حذاء بكعب عال.



حقق الأهلي فوزا مثيرا علي الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، فى المباراة التي جمعت الفريقين ، على ملعب السلام فى الجولة الـ24 المؤجلة من بطولة الدوري المصري.



افتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 37 عن طريق علي معلول من ركلة جزاء.

وأدرك الإنتاج الحربي هدف التعادل فى الدقيقة 54 عن طريق محمد طارق ابو العز بعد مراوغه رائعة لمدافع الاهلي ويسددها بقوة فتسكن الشباك .

ونجح الانتاج الحربي فى تسجيل الهدف الثاني فى الدقيقة 63 عن طريق مصطفى البدري بعد انفراد تام ليسددها بإتقان.

وجاء هدف التعادل للأهلي فى الدقيقة 85 عن طريق حسين الشحات من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .

وتمكن الأهلي من اقتناص الثلاث نقاط فى الوقت القاتل عن طريق والتر بواليا من رأسية قوية .



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 55 فى المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد الانتاج الحربي الي النقطة 19 محتلا المركز الثامن عشر والاخير .