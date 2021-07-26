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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: توزيع 16 طن لحوم أضاحي بـ 4 محافظات ..غدا

صدى البلد

توزع وزارة الأوقاف غدا الثلاثاء  16 طنّاً من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (سوهاج– قنا – الدقهلية- كفر الشيخ )، بواقع  (4) أطنان لكل محافظة ، وذلك للأسبوع الأول من بدء مرحلة التوزيع.

 

وأضافت الوزترة يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه( 78 ) طنّاً من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط- سوهاج- قنا- الدقهلية – كفر الشيخ).

 

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله عز وجل في أن اختصنا بخدمتهم.

 كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

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