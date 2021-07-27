عاجل
حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن مبادرة مراكب النجاة.. ونواب : نجحنا في القضاء على الظاهرة بشكل كبير.. ويجب دعم الشباب لتحقيق أهدافهم التنموية يرفع جهاز المناعة لمحاربة الأمراض.. تمتعي بطريقة عمل سينابون التفاح استكمال محاكمة المتهمين في قضية تنظيم جند الله .. اليوم اقتصاد الإمارات|المالية: نواصل دعم الجهود العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح تعرف على الدبلومات الجديدة بإعلام القاهرة لطلاب الدراسات العليا.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

آلية عمل صندوق التأمين على الودائع بالبنك المركزي .. تعرف عليها

البنك المركزي
البنك المركزي

نص قانون البنك المركزي في مادته (176) علي أن يتم إنشاء صندوق التأمين على الودائع البنك المركزي ، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك ، ويكون له مجلس إدارة برئاسة المحافظ، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويمثل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير .

 

ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المحافظ، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي على الأخص ما يأتي :

(أ) وسائل تحقيق أغراض الصندوق وتنظيم العلاقة بينه وبين البنوك .

(ب) تشكیل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به .

(جـ) تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك .

(د) نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان .

 

محافظ البنك المركزي الكويتي: نعاني اختلالات في الاقتصاد تتطلب إصلاح

ضوابط وإجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة وفقا لقانون البنك المركزي

(هـ) الموارد المالية للصندوق و قواعد وأوجه الصرف منها .

(و) نظام مراجعة حسابات الصندوق.

ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة لأخرى .

 

ووفقا للمادة (177) فإنه لمجلس الإدارة بناءً على اقتراح مجلس إدارة صندوق التأمين على الودائع اتخاذ أي من الإجراءات الآتية في حالة مخالفة أي بنك لأحكام النظام الأساسي للصندوق أو القرارات الصادرة تنفيذاً له :

 

(أ) توجيه تنبیه .

(ب) إلزام البنك بسداد مبلغ لا يجاوز (٥٪) من قيمة آخر اشتراك سنوي للبنك ،

يزاد إلى (۱۰٪) في حالة تكرار المخالفة ، وتضاف حصيلة هذه المبالغ إلى موارد الصندوق .

 

ويهدف قانون البنك المركزي لرفع أداء وكفاءة الجهاز المصرفي من أجل تعزيز الشمول المالي وحماية الإقتصاد القومي للدولة، علاوة علي حماية حقوق العملاء بمختلف البنوك.

 

 

الصندوق البنك المركزي قانون البنك المركزي الموارد المالية صندوق التأمين على الودائع

ترشيحاتنا

آلية عمل صندوق التأمين على الودائع بالبنك المركزي .. تعرف عليها

حكم اختراق شبكات الواي فاي؟ مركز الأزهر يوضح

بعد تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة ..هل يتجاوز لبنان أزماته؟|خاص من بيروت

سيف زاهر: أختلف مع سيد عبد الحفيظ.. ولا داعي لحرب التصريحات

اليوم.. طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة التوحيد

توقيع اتفاق تمهيدي للتآخي بين مدينتي نيش الصربية وشرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للأهلي.. الكاف يعلن عقوبات أحداث مباراة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

زيادة 400%.. بيان عاجل من السودان بشأن إيراد النيل

بعد أزمة تامر حسني.. أول ظهور لـ حلا شيحة مع معز مسعود.. شاهد

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

مفاجأة في امتياز بائع الفريسكا .. عميد طب الإسكندرية يوضح

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. وإعلان الأوائل خلال ساعات

غليان أبيض.. كيف أشعل سيد عبد الحفيظ الوسط الرياضي بـ كلمتين

ارقدي بسلام.. الحزن يخيم على جمهور راقصة التجمع المقتولة | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقائق حول ردود الأفعال على تحرك قيس سعيد لإنقاذ تونس.. صور

إطلالات نجوى كرم تبرز أنوثتها .. فساتين وكاجوال وكلاسيك

5 أكلات شهية لـ التين الشوكي .. أبرزها بالجمبري و تشيز كيك

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

فيديو

شيكابالا يدعمني.. كريم بامبو يكشف عن سر احتفاله بهدف فى الأهلي.. فيديو

فيديوجراف.. هنا الزاهد تشكو من زوجها أحمد فهمي: بيعمل حاجات غريبة

فيديوجراف| امتحان التاريخ يتسبب في ولادة مبكرة لطالبتين داخل لجان الثانوية

فيديوجراف.. كشف لغز العثورعلى جثة راقصة في القاهرة الجديدة

المزيد

ساحة رأي

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ