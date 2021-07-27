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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تدفع 600 مليون دولار إلى الكويت.. وهذا هو السبب

الكويت
الكويت

دفعت لجنة تابعة للأمم المتحدة 600 مليون دولار لدولة الكويت، لشركة النفط الوطنية الكويتية، اليوم الثلاثاء، كتعويض عن غزو العراق واحتلاله الكويت.

 

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ووفقا لقناة روسيا اليوم، قالت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة إنها دفعت للحكومات والمنظمات الدولية حتى الآن 51.3 مليار دولار منذ الموافقة على 1.5 مليون مطالبة تتعلق بالغزو العراق للكويت.

 

ونجحت مؤسسة البترول الكويتية في المطالبة بمبلغ 14.7 مليار دولار عن خسائر إنتاج النفط والمبيعات الناتجة عن الأضرار التي لحقت بحقول النفط في البلاد خلال الغزو والاحتلال 1990-1991 الذي أدى إلى "حرب الخليج" بقيادة الولايات المتحدة.

 

والشركة هي المطالب الوحيد المتبقي، وتتوقع الحصول على 1.1 مليار دولار أخرى.

 

وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي الصادر عام 1991 ، خصص العراق نسبة مئوية من عائدات صادراته النفطية لصندوق التعويضاتـ، كما أشارت اللجنة إلى أن هذه الحصة محددة حاليا عند 3%.

 

ووفقا لمعدل الدفع الحالي، من المتوقع أن يتم سداد القسط الأخير في غضون عام.

الكويت الأمم المتحدة الولايات المتحدة مؤسسة البترول الكويتية غزو العراق حرب الخليج

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