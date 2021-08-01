هل يستطيع المقيمون المحصنون دخول السعودية بالتأشيرة السياحية؟

ردت إدارة الجوازات السعودية على سؤالا بشأن إمكانية دخول المقيمين المحصنين للمملكة العربية السعودية بالتأشيرة السياحية، وذلك بعد إعلان المملكة فتح أبوابها للسياح، ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية ابتداء من 1 أغسطس.

وبحسب الشروط السعودية، يمكن الدخول للمحصنين بالكامل إلى المملكة من دون حاجة إلى فترة حجر مؤسسي، على أن يتم تقديم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول، وإحضار ما يثبت إجراء اختبار PCR وظهور نتيجته السلبية خلال 72 ساعة من وقت المغادرة.

والمحصن بالكامل هو من تلقى جرعتي تطعيم كورونا، من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وهي فايزر أو أسترازينيكا أو موديرنا، أو جرعة واحدة من جونسون آند جونسون.

وبشأن "شمول الدخول إلى المملكة للمقيمين المحصنين باللقاح المعتمد ومن جميع الدول"، قالت الجوازات إنه ليس من اختصاصها، داعية إلى سؤال وزارة السياحة في هذا الشأن.

ويظهر التسجيل الإلكتروني وضع الشخص الذي يرغب في زيارة السعودية بالتأشيرة السياحية، كما أن التأشيرة متاحة لجنسيات 49 دولة فقط حتى الآن.

وستكون التأشيرة الإلكترونية في السعودية متعددة الدخول ولمدة عام واحد، ما يسمح للسياح بقضاء ما يصل إلى 90 يوماً في المملكة ومعايشة الأنشطة المتعلقة بالسياحة والعمرة.

وجاءت الجنسيات المؤهلة للسياحة في السعودية كالآتي: الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأندورا، والنمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وهولندا، وهنجاريا، وآيسلندا، وإيرلندا، وإيطاليا.

ويضاف إلى القائمة لاتفيا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولوكسمبورج، ومالطا، وموناكو، والجبل الأسود، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وروسيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة، وبروناي، والصين واليابان، وكازاخستان، وماليزيا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وأوقيانوسيا، وأستراليا، ونيوزيلندا.

وكانت وزارة السياحة السعودية أعلنت فتح المملكة أبوابها أمام حاملي التأشيرات السياحية اعتبارا من مطلع أغسطس.