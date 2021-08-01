عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل يستطيع المقيمون المحصنون دخول السعودية بالتأشيرة السياحية؟

هل يستطيع المقيمون
هل يستطيع المقيمون المحصنون دخول السعودية بالتأشيرة السياحية

ردت إدارة الجوازات السعودية على سؤالا بشأن إمكانية دخول المقيمين المحصنين للمملكة العربية السعودية بالتأشيرة السياحية، وذلك بعد إعلان المملكة فتح أبوابها للسياح، ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية ابتداء من 1 أغسطس.

وبحسب الشروط السعودية، يمكن الدخول للمحصنين بالكامل إلى المملكة من دون حاجة إلى فترة حجر مؤسسي، على أن يتم تقديم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول، وإحضار ما يثبت إجراء اختبار PCR وظهور نتيجته السلبية خلال 72 ساعة من وقت المغادرة.

والمحصن بالكامل هو من تلقى جرعتي تطعيم كورونا،  من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وهي فايزر أو أسترازينيكا أو موديرنا، أو جرعة واحدة من جونسون آند جونسون.

السعودية تشترط هذا الأمر للعودة إلى المدارس

السعودية.. ذئب يشعل تويتر بعد افتراس رأسي ماشية في المدينة المنورة.. فيديو

وبشأن "شمول الدخول إلى المملكة للمقيمين المحصنين باللقاح المعتمد ومن جميع الدول"، قالت الجوازات إنه ليس من اختصاصها، داعية إلى سؤال وزارة السياحة في هذا الشأن.

ويظهر التسجيل الإلكتروني وضع الشخص الذي يرغب في زيارة السعودية بالتأشيرة السياحية، كما أن التأشيرة متاحة لجنسيات 49 دولة فقط حتى الآن.

وستكون التأشيرة الإلكترونية في السعودية متعددة الدخول ولمدة عام واحد، ما يسمح للسياح بقضاء ما يصل إلى 90 يوماً في المملكة ومعايشة الأنشطة المتعلقة بالسياحة والعمرة.

وجاءت الجنسيات المؤهلة للسياحة في السعودية كالآتي: الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأندورا، والنمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وهولندا، وهنجاريا، وآيسلندا، وإيرلندا، وإيطاليا.

ويضاف إلى القائمة لاتفيا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولوكسمبورج، ومالطا، وموناكو، والجبل الأسود، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وروسيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة، وبروناي، والصين واليابان، وكازاخستان، وماليزيا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وأوقيانوسيا، وأستراليا، ونيوزيلندا.

وكانت وزارة السياحة السعودية أعلنت فتح المملكة أبوابها  أمام حاملي التأشيرات السياحية اعتبارا من مطلع أغسطس.

السعودية التأشيرة السياحة التحصين المقيمين السعودية السياحة السعودية وزارة الداخلية

موضوعات متعلقة

السعودية.. تحذير عالي الخطورة من ثغرة في تحديث آبل الجديد

السعودية تشترط هذا الأمر للعودة إلى المدارس

السعودية.. ذئب يشعل تويتر بعد افتراس رأسي ماشية في المدينة المنورة.. فيديو

ترشيحاتنا

تصفيات الدوري الأوروبي .. موعد مباراة جالطة سراي و سانت جونستون

الاتحاد السكندري يواصل تدريباته استعدادا للزمالك

وزير الخارجية الأمريكي يعلق على استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر العرب

تصريح صادم.. إستشاري: متحور كورونا دلتا متواجد في مصر منذ هذا التوقيت

مصرع 5 أشخاص إثر سقوط قذيفة هاون على سيارة فى قندهار

الصحة تكشف عن سبب تأخر رسائل لقاح كورونا للمواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول يوم..تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة غاز المنزل لشهر أغسطس|تفاصيل

إيفرتون ينافس أهلي جدة على ضم قائد منتخب مصر

انتقال رمضان صبحي للزمالك .. خالد الغندور يحسم الجدل

رئيس نادي النجوم يعلن انتقال كريم فؤاد للأهلي ويكشف موعد الإعلان الرسمي.. خاص

علامات البيت المصاب بالعين والحسد .. 13 علامة تميزه وأفضل طريقة لعلاجه

أول ظهور بعد الزواج.. حمدى فتحى وزوجته يخطفان الأنظار

حبل غسيل أنهى حياة زعيم القاعدة.. تفاصيل جديدة عن مقتل بن لادن

آسف على ما بدر مني .. رمضان صبحي يعتذر للاعبين والجهاز الفني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مختل يقتحم ملعب كرة قدم ويطعن طفلا بسكين في السعودية

برقصات بهلوانية.. شاهد صبي يحمل أقفاص العيش بيد واحدة ويقود الدراجة وسط السيارات

3 وصفات مختلفة .. طريقة عمل طاجن السبيط

بعد انتشار الهربس.. تعرف على مخاطر تقبيل الأطفال

فيديو

شبه تريزيجيه ويصغرها بـ8 سنوات.. من هو خطيب نيللي كريم الجديد "فيديوجراف"

«المعنى الحرفي للعب بالفلوس».. ملياردير روسي يستفز متابعيه بثرائه الفاحش «فيديوجراف»

القوات المسلحة: مقتل 89 تكفيريا بشمال سيناء وتدمير 404 عبوات ناسفة

بأمر السيسي.. علاج الطفلة بيان الفلسطينية في مصر بعد مناشدة والدها "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

نرمين الشال تكتب: «الناجي الوحيد».. بين ذكاء المسوق وغفلة المستهلك

ثويبة صابر تكتب: إن بعض الظن إثم

محمود البسيوني يكتب: اختبارات الأوقات الصعبة

عمر عاقيل يكتب: رياضتنا محتضرة

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. مثنى وثلاث ورباع

أحمد شيخو يكتب: نحو مؤتمر الحوار العربي - الكردي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

كريمة أبو العينين

لوكاشينكو يعظ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة المجتمع والقضاء على البطالة

د. محمد مبروك

ماذا يحدث في تونس؟

إبراهيم شعبان

تونس بخير بعد الإطاحة بالنهضة

المستشار سُليمان عبدالغفار

مواجهة «الإحباط» بِالإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ