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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تحذير عالي الخطورة من ثغرة في تحديث آبل الجديد

السعودية.. تحذير
السعودية.. تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في السعودية، اليوم الأحد، من وجود ثغرة أمنية في تحديث أصدرته "آبل".

وقال المركز الوطني السعودي للأمن السيبراني في تغريدة على تويتر إن هناك ثغرة أمنية في تحديث أصدرته شركة "آبل".

ووصف المركز الوطني للأمن السيبراني السعودي، التحذير الأمني بـ"عالي الخطورة" بخصوص التحديث الذي أصدرته منتجات شركة "آبل".

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فيما أصدرت شركة "آبل" تحديثا لمعالجة ثغرة في المنتج التالي: watchOS 7.6.1، مشيرة إلى أنه متوفر للمنتجات التالية: Apple Watch Series 3 وما بعد.

وذكر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة الأمنية بتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية، حيث أوصى المركز بتحديث المنتجات، بعدما أصدرت "آبل" توضيحا لهذا التحديث.

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