39 عمارة و28 وحدة.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة سكن لكل المصريين

لمحدودي الدخل بشمال سيناء

قال المهندس محمد رضوان العيادى وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء،ان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بشمال سيناء لمحدودى الدخل متاحة لاهالي المحافظة ، بحى السبيل بالعريش باجمالي ٣٩ عمارة و٢٨ وحدة بئرالعبد اضافة الى وحدات بنخل، علي أن يخصص الدور الأرضي لذوى الاحتياجات الخاصة. وتتكون الوحدة من ٣ غرف وصالة بمساحة٩٠ متر مربع.

انه تم تحديد الأسبوع الأول للتقديم لمبادرة سكن لكل المصريين لذوى الإعاقة من ٨/٨ حتى ٨/١٥ للتقدم للوحدات وثمن كراسة الشروط ١٢٥ جنية من مكاتب البريد، ومن ١٥ أغسطس وحتى ٩/١٥ لكافة المواطنين بما فيهم ذوى الإعاقة ويتم التقديم إلكترونيا، حيث تم تخصيص نسبة ال ٥% من عددالوحدات لذوى الإعاقة

٣١٠ الف جنية :



وأضاف رضوان، أن ثمن الوحدة فى مبادرة سكن لكل المصريين يبلغ ٣١٠ الف جنية، تسدد على ٣٠ سنة بفائدة متناقصة ٣% لمحدودى الدخل '' إسكان اجتماعي بنظام التمويل العقاري '' علي أن لايقل دخل المتقدم للحصول علي للوحدة عن ١٥٠٠ جنية ، والحد الأقصى لدخل الاسرة ٦ آلاف جنية.

وأضاف ان الحد الأقصى لدخل الاعزب لايزيد عن ٤ آلاف جنية.، والايكون المتقدم او اسرتة قد حصل على وحدة من الدولة.، وان يكون مقيم اقامة دائمة بشمال سيناء او يعمل بها او المحافظات المجاورة.

واكد رضوان ، علي أن الدولة تقدم دعم مباشر للوحدة من ٣٠ الي ٦٠ الف جنية تخصم من ثمن الوحدة ، كما وتتحمل الدولة ثمن الأرض والمرافق لمحدودى الدخل كدعم غير مباشر ، طريقة السداد يحددها سن المعاش القانونى او لغير الموظفين حتى سن ٦٥ سنة.

وقال وكيل وزارة الإسكان ، ان مدة الفحص للملفات سيتم خلال ٣ شهور ومن الضروري تقديم بيانات صحيحة.، واكد علي أن المتقدمين من غير الموظفين عليهم إحضار شهادة من محاسب قانونى بقيمة الدخل للتقدم للوحدات السكنية لمحدودى الدخل واقصى سن للمتقدم ٥٠ سنة.

