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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة البحر الأحمر : تخصيص 4 مكاتب لاستخراج شهادات تطعيم كورونا

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة

عقد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اجتماعا مع مديري الإدارات الصحية في حضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية، وذلك للتأكد من حسن سير العمل بالوحدات الصحية وتوافر الأدوية والمستلزمات وتواجد الأطقم الطبية بانتظام.

 

كما تم خلال الاجتماع مناقشة إجراءات استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاحات كورونا QR CODE،  والراغبين في استخراجها من خلال 4 مكاتب تم تخصيصها لاستخراج تلك الشهادات بالبحر الأحمر وهى ( مكتب صحة راس غارب – مكتب صحة الغردقة – وحدة سفاجا الصحية – مكتب صحة القصير).

 

وشدد مرعي، على ضرورة تكثيف المرور على الوحدات الصحية ورفع كفاءة السكن بها وتوفير جميع الاحتياجات، ومتابعة المبادرات الرئاسية بالوحدات ومكاتب الصحة وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

البحر الأحمر أهالى الغردقة الغردقة وكيل وزارة الصحة اخبار المحافظات

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