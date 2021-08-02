4 قرارات عاجلة من اتحاد الكرة بعد عودة المنتخب الأولمبي من طوكيو

اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الجبلاية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بعض القرارات عقب عودة المنتخب الأولمبي من طوكيو وخوض نهائيات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

وخرج منتخب مصر الأولمبي بقيادة مدربه شوقي غريب من دور ربع النهائي عقب الهزيمة أمام البرازيل حامل ذهبية الدورة الماضية فى ريو 2016 بهدف دون رد.

وجاءت قرارات اتحاد الكرة فى اجتماعه اليوم كالتالي : -

1- توجيه الشكر للجهاز الفني و الإداري والطبي للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب على ما قدموه خلال فترة عملهم التي تنتهي بنهاية الدورة الأوليمبية بعد حصولهم على بطولة إفريقيا المؤهلة للدورة الأوليمبية وخاضوا مباريات صعبة ونجحوا في الصعود بالفريق لربع النهائي متخطين الأرجنتين و أستراليا و كان الخروج أمام المنتخب البرازيلي حامل اللقب .



2- إحالة التقرير النهائي للكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق فور وروده للإدارة الفنية لدراسته و الاستفادة من التجربة .



3- يتم صرف جميع المستحقات لأفراد الفريق الأوليمبي بعد ورود التقرير الفني والإداري للأفراد المنتخب .



4- ارسال التقرير التفصيلي للجنة الأوليمبية المصرية في أقرب وقت ممكن.