تقارير: إنتر يرفض عرضا خياليا من تشيلسي لبيع لوكاكو.. تفاصيل

100مليون يورو وماركوس ألونسو

رفض نادي إنتر الإيطالي، عرضًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، للحصول على خدمات لاعبه البلجيكي روميلو لوكاكو، حسب ما أكدته تقارير صحفية.

وحسب الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي الموثوق بشبكة “ سكاي سبورتس”، فأن نادي إنتر الإيطالي تقدم بعرض قيمته 100 مليون يورو، إضافة للاعب الإسباني ماركوس ألونسو، من أجل الحصول على خدمات لوكاكو.

وأشار رومانو، بأن إنتر رفض عرض تشيلسي المغري، رغم وجود تقارير تشير لتفتحه بالنسبة لبيع لاعبيه، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

وأكد رومانو أن رفض إنتر جاء لأنهم يعتبرون لوكاكو غير قابل للمس، فهو أفضل لاعبي الفريق، والذي سيعتمدون عليه في الفترة المقبلة، من أجل المنافسة على البطولات.

جدير بالذكر أن نادي إنتر المتوج بلقب الدوري الإيطالي، قام ببيع المغربي أشرف حكيمي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 70 مليون يورو.

وسبق لروميلو لوكاكو اللعب في صفوف فريق تشيلسي من عام 2011، قادمًا إليه من أندرلخت البلجيكي، لكن تم بيعه نهائيًا لصفوف إيفرتون عام 2014، ومنه انتقل لمانشستر يونايتد الإنجليزي، ثم إنتر الإيطالي.