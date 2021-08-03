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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد غير متوقعة لتناول كوب من منقوع ماء البامية

بامية
بامية

تعد البامية من الخضروات  المليئة بالعناصر الغذائية والمعادن الضرورية للجسم فهى تحتوي على البوتاسيوم وفيتامين ب وفيتامين ج وحمض الفوليك والكالسيوم كما أنه منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة عالية من الألياف وهذا ما يجعل البامية مفيدة لمرضى السكر.

وجد أن البامية مفيدة جدا للمراحل المبكرة من مرض السكري ووجد البحث أن الأشخاص الذين تناولوا ماء البامية أبلغوا عن انخفاض مستويات السكر في الدم إليك أبرز فوائد تناول طبق منها يوميا 

نسبة عالية من الألياف

وفقا لموقع هيلث البامية من الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف ، والتي تلعب دورًا مهمًا في علاج مرض السكري بسبب احتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تعمل على استقرار مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء معدل امتصاصه من الجهاز الهضمي كما أنه يعزز التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم ويحسن حساسية الأنسولين لا يساعد هذا المحتوى الغذائي في الإصابة بمرض السكري فحسب ، بل يوفر أيضًا فوائد صحية أخرى مثل عسر الهضم

مليئة بمضادات الأكسدة

البامية غنية أيضًا بمضادات الأكسدة التي تقلل من مستوى الإجهاد في الجسم و يمكن أن تساعد إدارة الإجهاد أيضًا في إدارة مرض السكري ، حيث يمكن أن يؤدي الإجهاد طويل الأمد إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة المفرومة

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محاربة الكوليسترول

وجدت الأبحاث أن الأشخاص المصابين بمرض السكري هم أكثر عرضة لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لذلك ، من الأفضل تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والألياف للتحكم في مستوى الكوليسترول في الجسم و من المهم الحفاظ على صحة جيدة لتقليل مضاعفات مرض السكري.

منقوع ماء البامية 

يمكنك تقطيع البامية إلى قطع ووضعها في الماء طوال الليل وشربها في الصباح.

يمكنك أيضًا استخدام قشر البامية ، عن طريق بشر البامية بمبشرة واستخدام القشر كزينة أو تناولها كما هي.

البامية البامية والسكرى منقوع ماء البامية قشر البامية البامية مفيدة لمرضى السكر

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طريقة عمل طاجن البامية باللحمة المفرومة

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