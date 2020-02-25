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مرأة

طريقة عمل إيدام بامية وبطاطس للعزومات بالخطوات

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 12:34 ص
طريقة عمل ايدام بامية
طريقة عمل ايدام بامية وبطاطس
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آية التيجي
إن كنتم من عشاق البامية  نقدم لكم طريقة عمل ايدام بامية، وهي إحدى الوصفات الخليجية الشهية واللذيذة، بالإضافة إلى أنها غير مكلفة، وفيما يلي سنقدم طريقة عمل ايدام باميه وبطاطس بالتفصيل..

وقت التحضير :  30 دقيقة
وقت الطبخ: 40 دقيقة
تكفي ل: 5 أشخاص

ويمكن تقديم إيدام بامية وبطاطس كوجبة مثالية مع الأرز الأبيض، والسلطة الخضراء، حيث إنها ستنال إعجاب عائلتك وأطفالك، ويمكن تقديمها في العزومات.

إيدام باميه وبطاطس

مقادير ايدام باميه وبطاطس:

كيلو لحمة حمراء مقطعة
بصلة كبيرة
صلصة طماطم
0.5 كيلو بامية حبات صغيرة
حبة بطاطس كبيرة
صلصة 
بهارات
ملح
فلفل أسود
كمون
كركم

طريقة تحضير ايدام باميه وبطاطس:

  1. 1- يفرم البصل في الخلاط الكهربائي.

    2- يحمر البصل على النار في الزيت، حتى يذبل تماما.

    3- يضاف الثوم والبهارات، ويقلب على نار هادئة حتى تنبعث رائحة الثوم.

    4- تضاف صلصة الطماطم، ويقلب ويترك حتى تتسبك.

    5- يضاف الماء عند الغليان، ثم  تضاف البامية، وتترك على نار هادئة حتى تنضج البامية ، ويتحول لون الصلصة للون الغامق.

    6- ثم تقدم مع  الليمون.

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