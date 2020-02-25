طريقة عمل إيدام بامية وبطاطس للعزومات بالخطوات

1- يفرم البصل في الخلاط الكهربائي.



2- يحمر البصل على النار في الزيت، حتى يذبل تماما.



3- يضاف الثوم والبهارات، ويقلب على نار هادئة حتى تنبعث رائحة الثوم.



4- تضاف صلصة الطماطم، ويقلب ويترك حتى تتسبك.



5- يضاف الماء عند الغليان، ثم تضاف البامية، وتترك على نار هادئة حتى تنضج البامية ، ويتحول لون الصلصة للون الغامق.



6- ثم تقدم مع الليمون.

