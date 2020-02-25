طريقة عمل إيدام بامية وبطاطس للعزومات بالخطوات

إن كنتم من عشاق البامية نقدم لكم طريقة عمل ايدام بامية، وهي إحدى الوصفات الخليجية الشهية واللذيذة، بالإضافة إلى أنها غير مكلفة، وفيما يلي سنقدم طريقة عمل ايدام باميه وبطاطس بالتفصيل..
وقت التحضير : 30 دقيقة
وقت الطبخ: 40 دقيقة
تكفي ل: 5 أشخاص
ويمكن تقديم إيدام بامية وبطاطس كوجبة مثالية مع الأرز الأبيض، والسلطة الخضراء، حيث إنها ستنال إعجاب عائلتك وأطفالك، ويمكن تقديمها في العزومات.
إيدام باميه وبطاطس
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مقادير ايدام باميه وبطاطس: