نتيجة الدراسات العليا للأقسام التربوية ببنات عين شمس من خلال هذا اللينك

اعتمدت الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات جامعة عين شمس نتيجة امتحانات الدراسات العليا الفصل الدراسى الثانى للأقسام التربوية (لائحة الساعات المعتمدة) ويمكن للطلاب معرفة النتائج من خلال هذا اللينك اضغط هنا .

وأشارت عميد كلية البنات جامعة عين شمس الي فتح باب الالتماسات حتي الخميس 5 أغسطس 2021 .

وقالت الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات جامعة عين شمس أنه سوف يتم فتح باب القبول للمستجدين في برامج الدراسات العليا الساعات المعتمدة من الأحد 8/8 حتي الأربعاء 25/8 أيام الأحد إلى الأربعاء 10 ص إلى 1م .

وأكدت الدكتورة رقية خلال تصريحاتها لـ صدى البلد، أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الثاني قريبا على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الكلية لجميع الفرق الدراسية ولاداعى للحضور للكلية .

وأشارت الدكتورة رقية أن الكلية توفر كل ما يلزم لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات مع التشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي ، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت عميدة كلية البنات عين شمس أنه يتم تعقيم مستمر لأماكن الامتحانات والمسارات قبل الامتحانات، كما يتم عقد الامتحانات فى أماكن جيدة التهوية، إلى جانب وجود مسافة امنة بين ديسكات الطلاب أثناء الامتحانات مع توفير مطهرات اليد فى جميع اللجان والكنترولات، وتخصيص غرفة للعزل بالكلية أثناء فترة الامتحانات، وقيام الطلاب بوضع اوراق الاجابة فى الصناديق المخصصة لها.

وكانت قد افتتحت الدكتورة رقية شلبى عميدة كلية البنات جامعة عين شمس فاعليات أسبوع العلم والذي يقام تحت عنوان جيل مبدع : متطلبات وإبعاد وآفاق بحضور الدكتورة أميرة شاهين وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة مى حلمى وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب و اللواء نصر سالم بأكاديمية ناصر العسكرية ولفيف من رؤساء الأقسام وتستمر فاعليات الأسبوع حتى ٢٨ من يوليو الجاري.