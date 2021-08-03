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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب عين شمس تطلق قافلة محو الأمية الثانية في حي الموسكي.. اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم كلية الآداب جامعة عين شمس، قافلة محو الأمية الثانية، في حي الموسكي، اليوم الثلاثاء، 3 أغسطس، في تمام التاسعة صباحا، وصولا إلى مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية، حيث تنطلق فعاليات القافلة بالتعاون مع رئاسة حي الموسكي، وبنك الكساء المصري، والهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأكدت الدكتورة رشا الديدي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه بعد نجاح القافلة الأولى لمحو الأمية بحي الموسكي، وقياس مردودها على المواطنين؛ تقرر الدفع بقافلة أخرى لتغطية الاحتياجات المتلاحقة، لاستكمال مسيرة محو أمية المواطنين بالحي المعروف بتواجد نسبة كبيرة من العمال الأميين به.

وأشارت إلى أن منظمات المجتمع المدني والمحليات تعاونت مع إدارة حي الموسكي برئاسة العميد ماجد السيد؛ لتقديم الدعم المادي والمعنوي، والتعرف على احتياجات أهالى المنطقة المختلفة، تحقيقا للتكامل المنشود بين الجامعة- وخاصة كلية الآداب- وبين رئاسات الأحياء المجاورة للجامعة.

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وقالت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن هذه القافلة تأتي تتفيذا للخطة الاستراتيجية لجامعة عين شمس المتعلقة بخدمة المجتمع وتنمية البيئة والتي تعكس اهتمام كل المسئولين من ادارة الجامعة والسادة أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بجامعة عين شمس لتنفيذ مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  لتحقيق حياة كريمة للمواطنين وأولها مواجهة مشكلة الأمية لرفع جودة حياة المواطنين غير المتعلمين ودعم جهود الطلاب المشاركين في مشروع محو الأمية بالأدوات اللازمة وبعض المساعدات العينية من الجهات المانحة وخاصة بنك الكساء المصري والهيئة العامة لتعليم الكبار.

تقام القافلة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب والدكتور عاشور أحمد عمرى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، وإشراف الدكتورة رشا الديدي وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعميد أ.ح. ماجد أحمد السيد رئيس حي الموسكي، وتنفيذ الدكتور إسلام مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة، والدكتور محمد قاسم مدير وحدة محو الأمية وتعليم الكبار بالكلية، وبنك الكساء المصري، ورئاسة حي الموسكي بالقاهرة.

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