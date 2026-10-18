وزير الخارجية الأمريكي ينفي تعمد واشنطن إبطاء ستارلينك في أوكرانيا

نفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأحد، مجددًا اتهامات أوكرانية لواشنطن بتعمد إبطاء خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية «ستارلينك»، التي تعتمد عليها كييف في عملياتها العسكرية، بما في ذلك تشغيل الطائرات المسيرة.

وقال روبيو للصحفيين، قبيل توجهه إلى أوزبكستان، إنه لم يصدر أي مسؤول في البيت الأبيض أوامر بإبطاء خدمة الإنترنت أو خفض سرعاتها لمنع استخدامها من جانب أنواع معينة من الطائرات المسيرة.

ولم يوضح وزير الخارجية الأمريكي أسباب المشكلات الفنية التي شهدتها خدمة «ستارلينك»، مكتفيًا بالقول: «حدث ذلك إلى حد ما، ولكن، على حد علمي، تمت استعادة الخدمة»، مؤكدًا أن أوكرانيا تستخدم الخدمة لتشغيل الطائرات المسيرة.

وفي سياق متصل، نفى روبيو حصول أوكرانيا على إذن باستخدام نظام الإنترنت العسكري «ستارشيلد»، موضحًا أن النظام يخضع لعقد مع الجيش الأمريكي، ولا تربطه علاقة بكييف.