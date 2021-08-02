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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس يستقبل سفير بنجلادش لبحث سبل التعاون المشترك

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

استقبل اليوم د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، سفير  بنجلادش بمصر والوفد المرافق له وذلك بمقر قصر الزعفران، بحضور د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ود. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ود. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئه ود. شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمى ةد.مصطفي رفعت مدير مكتب التعاون الدولي ووكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب ود. شيروت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة .

 

 

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يأتى اللقاء لبحث سبل التعاون العلمى والأكاديمي المشترك بين الجانبين.

 

وخلال اللقاء أكد د. محمود المتينى على حرص جامعة عين شمس علي بناء جسور التعاون وتنميتها مع كل الدول وتقديم كافة الدعم للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعة، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين. 



من جانبه أكد السفير علي تطلعه لعقد اتفاقيات تعاون مع جامعة عين شمس في مجالات متعددة بالإضافة إلي استقبال طلبة من بنجلادش للالتحاق بالدراسة بكليات الجامعة المختلفة.

جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس سفير بنجلادش بمصر قصر الزعفران عبد الفتاح سعود نائب رئيس

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