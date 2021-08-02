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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

متابعة تطورات التجديدات الإنشائية بـ آداب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قام أ.د. هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية الييئة بجولة تفقدية بكلية الآداب بجامعة عين شمس برفقة ا.د مصطفى مرتضى عميد الكلية وا.د رشا الديدى وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، السيدة إيمان محمود أمينة الكلية وعدد من المسئولين بالكلية لمتابعة آخر مستجدات الأعمال والتجديدات الإنشائية بالكلية.


تم نفقد عمليات إحلال وتطوير الدور الثاني الذى يتضمن المعامل وقاعات البرامج المميزة ويشمل ذلك أيضا احلال الاثاث والقديم واستبداله باثاث مكتبي عصرى . 


وأشار  أ.د. هشام تمراز إلى أهمية توحيد النسق الانشائي العام لجميع التجديدات ، كما وجه جميع المسؤلين بالجهاز الإدارى بالكلية خاصة مسئولى الدفاع المدني بالحذر من مسببات حدوث الحرائق لا قدر الله خاصة في وجود الأخشاب المستخدمة في معدات البناء وترشيد استخدام الإنارة الصناعية في وجود ضوء النهار الساطع تحقيقا لمبدأ ترشيد الاستهلاك كما أشار لأهمية استخدام المصابيح الموفرة للطاقة .

كلية الاداب جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس عين شمس نائب رئيس جامعة عين شمس ترشيد الاستهلاك

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