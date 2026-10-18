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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دراسة بريطانية: عزل المنازل والمضخات الحرارية يخفضان تكاليف المعيشة أكثر من حقول نفط جديدة

عزل المنازل
عزل المنازل
أ ش أ

أفادت دراسة بريطانية بأن الاستثمار في عزل المنازل وتركيب المضخات الحرارية يمكن أن يخفض تكاليف المعيشة ويدعم الاقتصاد ويوفر وظائف “أكثر من تطوير حقول نفط جديدة في بحر الشمال”.

وذكرت صحيفة "الجارديان" أن دراسة لمركز الأبحاث "E3G" قدرت أن تنفيذ خطة الحكومة البريطانية لتدفئة المنازل، البالغة قيمتها 15 مليار جنيه إسترليني، يمكن أن يخفض فواتير الطاقة للأسر بنحو مليار جنيه إسترليني سنويا، مع تركُّز جانب كبير من الاستفادة لدى الأسر منخفضة الدخل.

وأضافت الدراسة أن الخطة قد توفر نحو 50 ألف وظيفة وتضيف قرابة 1.6 مليار جنيه إسترليني سنويا إلى الاقتصاد البريطاني، إلى جانب جذب استثمارات خاصة بنحو 15 مليار جنيه إسترليني.

وفي المقابل، قدرت الدراسة أن حقل "روزبانك" النفطي غرب جزر شيتلاند سيوفر نحو 1100 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مع تركُّز معظم النشاط المرتبط به في منطقة بحر الشمال.

وأشارت إلى أن تنفيذ برنامج تدفئة المنازل بالكامل، والذي يستهدف عزل ما يصل إلى خمسة ملايين منزل، قد يرفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.08%، مقارنة بتقدير يبلغ نحو 0.025% لمساهمة حقل روزبانك في المتوسط خلال عمره التشغيلي.

وتأتي الدراسة في وقت تدرس فيه الحكومة البريطانية مستقبل مشروعي "روزبانك" و"جاكداو" للنفط والغاز في بحر الشمال، وسط جدل بشأن أمن الطاقة وتكاليف المعيشة والالتزامات المناخية.

وقال القائمون على مشروعي روزبانك وجاكداو إن تطويرهما يمكن أن يوفر مليارات الجنيهات من القيمة الاقتصادية والاستثمارات والإيرادات الضريبية للمملكة المتحدة، بينما رفضت وزارة أمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفري التعليق على نتائج دراسة "E3G".

دراسة بريطانية الاستثمار عزل المنازل

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