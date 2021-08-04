رئيس الزمالك يكشف حقيقة خصم 6 نقاط من رصيد فريقه في الدوري

كشف حسين لبيب، رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك، حقيقة خصم 6 نقاط من رصيد فريقه في الدوري المصري الممتاز.

وقال لبيب في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: “الحديث عن خصم 6 نقاط من الزمالك؛ شائعات وأكاذيب”.

وتابع: "ليس لدينا ما نخفيه، وسبق وأن تحدثنا عن مشاكل في عقود بعض اللاعبين، وهناك بعض الأحكام النهائية، ورغم ذلك ذكرنا كل شيء في وقته".

وأكمل: “لسنا ضعفاء ولا ننتظر مجاملة من أحد، ليس من المنطقي أن بعد كل قرار يصدر من المسؤولين يتم اتهامهم بمجاملتنا، علينا نبذ التعصب”.

وواصل حديثه: "نحن نحب الزمالك ومن يحب أي فريق آخر فكما يشاء، وهذا لا يفسد للود قضية".

واختتم: "سنقوم بحملة إعلانية خلال الفترة المقبلة للترويج لشعار الزمالك الجديد، -النادي الأكثر تتويجًا-، وكذلك سنقوم بحملة أخرى للترويج بشكل أكبر لحساب التبرعات الخاص بالنادي، فقط ننتظر الاعتماد من مجلس الإدارة ومن ثم نبدأ".