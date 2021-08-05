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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوط أول.. يد الدنمارك تتقدم على إسبانيا 14-10 في نصف نهائي طوكيو 2020

منتخب الدنمارك
منتخب الدنمارك

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب الدنمارك لكرة اليد علي منافسه إسبانيا بنتيجة 14-10 ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020


ويواجه منتخب مصر الخاسر من مباراة الدنمارك وأسبانيا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع علي ان تقام المباراة فى العاشرة صباح يوم السبت المقبل.

 

منتخب مصر ضد فرنسا

خسر منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 27 – 23، في المواجهة التي جمعت بين المنتخبين في إطار نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس الجاري.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني “كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل – وسام سامي نوار.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني فى أولمبياد طوكيو أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

ويتكون الجهاز الفنى للمنتخب من روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني – أنطونيو يورينتي مدرب مساعد – فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى – دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب – نور أبو زيد مدير المنتخب.
 

الدنمارك مصر فرنسا طوكيو 2020 منتخب مصر

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