نشرة المنوعات.. "كلب" يكتشف مصابي كورونا.. والقبض على "إوزة" في بريطانيا

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل حول العالم، لذا نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى في السطور التالية.

من رائحة العرق... "كلب" يكتشف مصابي فيروس كورونا في فرنسا

استلم الكلب «بوكا» البالغ من العمر عامين، وظيفة رسمية تتمثل في رصد الإصابات بفيروس كورونا في دار للمسنين بمنطقة ألزاس شرق فرنسا.

حادثة تشبه أفلام هوليوود.. الشرطة البريطانية تلقي القبض على إوزة لسبب منطقي



ألقت الشرطة البريطانية القبض على إوزة بعدما أرسلت لها دورية نتيجة إعاقتها للمرور في حادثة تشابه مشهداً شهيراً في فيلم هوليوود «Hot Fuzz» الذي عرض في عام 2007!.

بسبب ارتدائه قناع خنزير.. محكمة بريطانية تعاقب طبيبا بيطريا



أصدرت محكمة بريطانية عقوبة على طبيب بيطري سابق ارتدي قناع خنزير وقام بإرعاب طلاب مدرسة ابتدائية وأولياء أمورهم.

شاهد.. تصنيع دمية تشبه مطورة لقاح فيروس كورونا البريطاني



ابتكرت شركة الألعاب الشهيرة «ماتيل» دمية جديدة للعالمة سارة جيلبرت، الأستاذة في جامعة أكسفورد، والتي شاركت في تطوير لقاح لفيروس كورونا.

اكتشفت الآلاف من خلايا النحل.. صدمة عائلة بعد شرائها لمنزل جديد.. صور



بعد شرائها منزلًا جديدًا تلقت عائلة أمريكية صدمة بعد اكتشاف كمية كبيرة من خلال النحل بين جدرن المنزل على الرغم من توقعها إقامة هادئة فيه.