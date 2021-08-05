عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حادثة تشبه أفلام هوليوود.. الشرطة البريطانية تلقي القبض على اوزة لسبب منطقي

جزء من مشهد فيلم
جزء من مشهد فيلم هوليوود Hot Fuzz

ألقت الشرطة البريطانية القبض على أوزة بعدما أرسلت لها دورية نتيجة إعاقتها للمرور في حادثة تشابه مشهداً شهيراً في فيلم هوليوود «Hot Fuzz» الذي عرض في عام 2007!. 

وقالت صحيفة «الديلي الميل» البريطانية:إن ضباط الشرطة حاصروا الإوزة واستطاعوا الإمساك بها بعد أن أسرعوا إلى المكان تلبية لمكالمات وبلاغات من سائقي سيارات على الطريق السريع خارج مدينة كامبريدج.

بيان رسمي 

واضطرت الشرطة البريطانية للرد ببيان رسمي بعد نشر صورة عبر الإنترنت لحادث كامبريدج، منوهةً أنها تلقت تقارير عن إوزة غاضبة تعوق حركة المرور على الطريق السريع A428.

مصير الإوزة 


وأوضح البيان أن الإوزة المذكورة كانت تعوق بالفعل حركة السيارات، مما استدعى الإمساك بها ووضعها في الجزء الخلفي من سيارة الشرطة، لنقلها إلى إحدى البرك أو البحيرات.


ووجه البيان الرسمي الشكر للسائقين والمارة الذين أبلغوا عن ذلك الحادث وساعدوا في إنقاذ ذلك الطائر المتهور، وإعادة حركة سير المركبات على الطريق السريع.

مشهد من الفيلم الأمريكي 


من جانبهم، تفاعل المارة ومستخدمو الإنترنت مع الحادث عاقدين مقارنة طريفة مع مشهد من الفيلم الشهير الذي ظهر فيه ضابطا الشرطة سيئا الحظ، سيمون بيج ونيك فروست، مدججين بالسلاح مع إوزة وكأنهما اعتقلا مجرماً خطيراً!. 


وكان الضابطان في الفيلم استجابا بشكل كوميدي لأوصاف المشتبه به «برقبة طويلة ونحيلة»، ووجدا ضالتهما في إوزة هاربة في مدينة ساندفورد الخيالية في ريف جلوسيستر شاير، حيث اعتقلاها تحت تهديد السلاح ونقلاها في سيارة الدورية الخاصة بهما، قبل أن يعنفهما رؤساهما.

أمل جديد في علاج أورام المخ.. بريطانيا تجري دراسة لقتل الخلايا السرطانية

معدية فاحذروا منها.. هاني الناظر يكشف عن أسباب ظهور البقع البنية أو البيضاء على الرقبة والذراعين


 

الشرطة البريطانية إوزة إعاقة المرور Hot Fuzz ضباط الشرطة

ترشيحاتنا

توقيع اتفاقية شراكة بين إن آي كابيتال والهيئة القومية للبريد

أولمبياد طوكيو.. التعادل 7-7 يحسم أول ربع ساعة من مباراة مصر وفرنسا

ميدو يكشف سر فوز الأهلى الصعب على وادى دجلة

تلال الفسطاط.. محافظ القاهرة يكشف ل "صدى البلد" مخطط تطوير عزبة أبو قرن بعد إزالتها.. شاهد

خلى بالك.. أصحاب العمل يواجهون الحبس وغرامة 20 ألف جنيه حال ارتكابهم هذه المخالفات

أولمبياد طوكيو.. رضوي السيد تخسر من بطلة كازاخستان في منافسات الكوميتيه للكاراتيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شقيق ياسمين عبد العزيز يثير قلق جمهورها بعد الإعلان عن استقرار حالتها

3 أسباب وراء إضاءة لمبة محرك سيارتك .. تعرف عليهم

هل زواج الرجل من امرأة زنا بها يسقط الذنب ؟ .. أمين الفتوى يجيب

تجنبوا الشمس.. اليوم ذروة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة

لأول مرة .. ميدو يعلن خليفة فرجانى ساسي فى الزمالك

من اليوم.. قرار عاجل يخص العمالة الأجنبية في السعودية

قدمك الدليل.. علامات تشير بأعراض نقص فيتامين ب 12

شالت الأكسجين لتتحدث.. عمرو سعد يكشف مكالمته مع الفنانة دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

مبادرة السيسي.. وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بعلاج الضمور العضلي.. صور

فيديو

فيديو جراف .. الصين تتأهب.. كورونا يعود إلى ووهان أكثر توحشا

فيديو جراف| بعد هداية وإسلام .. كيشو يحرز برونزية المصارعة في طوكيو

مقولتش كدا.. عمر كمال ينقذ نفسه من جمهور محمد رمضان "فيديوجراف"

فيديوجراف.. ادعولي.. الفنانة سمر تتعرض لحادث سير

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ