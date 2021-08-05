حادثة تشبه أفلام هوليوود.. الشرطة البريطانية تلقي القبض على اوزة لسبب منطقي

ألقت الشرطة البريطانية القبض على أوزة بعدما أرسلت لها دورية نتيجة إعاقتها للمرور في حادثة تشابه مشهداً شهيراً في فيلم هوليوود «Hot Fuzz» الذي عرض في عام 2007!.

وقالت صحيفة «الديلي الميل» البريطانية:إن ضباط الشرطة حاصروا الإوزة واستطاعوا الإمساك بها بعد أن أسرعوا إلى المكان تلبية لمكالمات وبلاغات من سائقي سيارات على الطريق السريع خارج مدينة كامبريدج.

بيان رسمي

واضطرت الشرطة البريطانية للرد ببيان رسمي بعد نشر صورة عبر الإنترنت لحادث كامبريدج، منوهةً أنها تلقت تقارير عن إوزة غاضبة تعوق حركة المرور على الطريق السريع A428.

مصير الإوزة



وأوضح البيان أن الإوزة المذكورة كانت تعوق بالفعل حركة السيارات، مما استدعى الإمساك بها ووضعها في الجزء الخلفي من سيارة الشرطة، لنقلها إلى إحدى البرك أو البحيرات.



ووجه البيان الرسمي الشكر للسائقين والمارة الذين أبلغوا عن ذلك الحادث وساعدوا في إنقاذ ذلك الطائر المتهور، وإعادة حركة سير المركبات على الطريق السريع.

مشهد من الفيلم الأمريكي



من جانبهم، تفاعل المارة ومستخدمو الإنترنت مع الحادث عاقدين مقارنة طريفة مع مشهد من الفيلم الشهير الذي ظهر فيه ضابطا الشرطة سيئا الحظ، سيمون بيج ونيك فروست، مدججين بالسلاح مع إوزة وكأنهما اعتقلا مجرماً خطيراً!.



وكان الضابطان في الفيلم استجابا بشكل كوميدي لأوصاف المشتبه به «برقبة طويلة ونحيلة»، ووجدا ضالتهما في إوزة هاربة في مدينة ساندفورد الخيالية في ريف جلوسيستر شاير، حيث اعتقلاها تحت تهديد السلاح ونقلاها في سيارة الدورية الخاصة بهما، قبل أن يعنفهما رؤساهما.



