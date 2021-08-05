عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأولى من نوعها

أمل جديد في علاج أورام المخ.. بريطانيا تجري دراسة لقتل الخلايا السرطانية

علاج
علاج

تستعد الجمعيات الخيرية لمكافحة السرطان وهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا للتحقيق فيما إذا كان رذاذ الفم المصنوع من القنب يرتبط بعلاج أورام المخ ويساعد المرضى على العيش لفترة أطول.
وبحسب ما نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، سيقوم الأطباء بإعطاء المرضى في جميع أنحاء المملكة المتحدة الذين يعانون من ورم دماغي متكرر يسمى الورم الأرومي الدبقي، الدواء، المعروف باسم «ساتيفكس»، إلى جانب العلاج الكيماوي «تيموزولوميد» ضمن تجربة سريرية في محاولة لقتل الخلايا السرطانية.

وستكون هذه الدراسة الأولى من نوعها في العالم.

والورم الأرومي الدبقي هو شكل عدواني ويصعب علاجه من أورام المخ والذي يعود دائماً تقريباً، رغم استخدام الأطباء للجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي للقضاء عليه.

 وأولئك الذين تم تشخيصهم يعيشون فقط لمدة 12 إلى 18 شهراً بينما أولئك الذين يعانون من ورم أرومي دبقي متكرر يعيشون لمدة 10 أشهر فقط.

ويتم تشخيص نحو 2200 شخص في إنجلترا كل عام بهذه الحالة، مما يجعلها أكثر أشكال سرطان الدماغ شيوعاً.

ويتم إعطاء «ساتيفكس» بالفعل لمرضى التصلب المتعدد الذين لم تتحسن حالتهم رغم العلاج، من أجل تقليل التشنج لديهم، ويعتبر واحداً من ثلاثة أدوية تعتمد على القنب يتم استخدامها حالياً في المملكة المتحدة.

قالت سوزان شورت، الأستاذة في علم الأورام السريرية وعلم الأورام العصبية في جامعة ليدز، وهي الباحثة الرئيسية في الدراسة: «نعتقد أن (ساتيفكس) قد يقتل الخلايا السرطانية للورم الأرومي الدبقي، وقد يكون فعالاً بشكل خاص عند إعطائه مع العلاج الكيماوي (تيموزولوميد)، لذلك قد يعزز آثار العلاج في وقف نمو هذه الأورام، مما يسمح للمرضى بالعيش لفترة أطول». وأضافت: «هذا ما نريد اختباره في الدراسة».

وستقوم جمعية أورام الدماغ الخيرية، التي تمول التجربة، بتجنيد 232 مريضاً في أوائل العام المقبل من 15 مستشفى على الأقل، بما في ذلك مراكز السرطان المتخصصة في جميع أنحاء المملكة المتحدة. سيحصل ثلثاهم على «ساتيفكس» و«تيموزولوميد»، بينما سيحصل الثلث الآخر على عقار العلاج الكيماوي والعلاج الوهمي.

ويحتوي عقار «ساتيفكس» على كميات متساوية من نوعين من القنب: المادة ذات التأثير النفساني، ومادة «كانابيديول» التي يمكن أن تساعد في تقليل الألم والالتهاب والقلق دون إحداث أي تأثيرات نفسية.

وقال الدكتور ديفيد جينكينسون، الرئيس التنفيذي المؤقت لجمعية أورام الدماغ الخيرية: «نأمل أن تمهد هذه التجربة الطريق لشريان حياة جديد طال انتظاره يمكن أن يساعد في منح مرضى الورم الأرومي الدبقي شهوراً إضافية ثمينة للعيش وصنع الذكريات مع أحبائهم». وتابع: «نحن نعلم أن هناك اهتماماً كبيراً في مجتمعنا بالنشاط المحتمل للقنب في علاج الأورام الأرومية الدبقية، ونحن متحمسون حقاً لأن هذه التجربة الأولى في العالم قد تساعد في تسريع إظهار النتائج والأجوبة».

المخ اورام الفم الوطنية بريطانيا السرطان اخبار منوعات

موضوعات متعلقة

نشرة المنوعات|السفير الكندي يتناول الكشري في القاهرة.. بلد عربي يسترد آلاف الآثار المنهوبة.. والنساء أطول عمرًا في ألمانيا

واخدينه للعالمية.. السفير الكندي الجديد يأكل الكشري في أحد مطاعم القاهرة|صور

تتغذى على أكثر من 300 نوع من النباتات..خنفساء يابانية شاردة تثير قلق ألمانيا

طحالب قاتلة..أسماك القرش تغزو أنهار مدينة أمريكية هربا من خطر تسمم الماء

عائدة من أمريكا.. بلد عربي يسجل أكبر عملية استرداد للآثار المهربة

ما قبل الإنسان المعاصر.. طلاء بشري لكهف إسباني منذ أكثر من 60 ألف عاما

النساء أطول عمرا.. ألمانيا تسجل رقما قياسيا لأعمار المعمرين في الأرض

ولادة قيصرية مبكرة.. إنقاذ حامل وتوأميها بعد صراع مع كورونا

ترشيحاتنا

تونس .. جمعية القضاة تعلق على قرار الإقامة الجبرية بحق قاضِ بارز سابق

أمل جديد في علاج أورام المخ.. بريطانيا تجري دراسة لقتل الخلايا السرطانية

اللقطة.. حكمها وأنواعها وماذا تفعل إذا وجدتها

السعودية .. شرطة جازان تقبض على مواطن أطلق النار أثناء القيادة

بسعر منخفض ومواصفات تنافسية.. هاتف ذكي جديد من فيفو يستهدف الشباب

بيجو تطلق نسخة VIP من السيارة Traveller في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يوضح إجراءات تنشيط الحسابات الراكدة بالبنوك

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

السجن عامين لأي معلم يزاول مهنة الدروس الخصوصية| وزير التعليم يكشف الحقيقة

شالت الأكسجين لتتحدث.. عمرو سعد يكشف مكالمته مع الفنانة دلال عبد العزيز

من اليوم.. قرار عاجل يخص العمالة الأجنبية في السعودية

الاستئناف السعودي يصدر حكما نهائيا في واقعة رافعة الحرم ..تفاصيل

قدمك الدليل.. علامات تشير بأعراض نقص فيتامين ب 12

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. رسالة عاجلة من وزير التعليم للطلاب والأهالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

مبادرة السيسي.. وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بعلاج الضمور العضلي.. صور

فيديو

مقولتش كدا.. عمر كمال ينقذ نفسه من جمهور محمد رمضان "فيديوجراف"

فيديوجراف.. ادعولي.. الفنانة سمر تتعرض لحادث سير

فيديو جراف.. العداد شغال | إصابة 3 فنانين بـ كورونا والرابع اشتباه

الاستماع له في الحمام .. حكم تشغيل القرآن في المنزل الخالي من السكان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ