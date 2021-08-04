لسبب غريب.. عريس بريطاني على عمود إنارة بملابس خادشة للحياء

دفعت رغبة الضحك عريسا بريطانيا إلى القيام بفعل خادش للحياء في طريق عام، مما أثار سخرية المارة من الوضع الذي جعل نفسه فيه.

وشاركت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية مقطع فيديو يظهر عريسًا يرتدي ملابس ضيقة مسجلًا على عمود إنارة مع إطلاق عريضة لتحويله إلى واجهة عرض عيد الميلاد في المدينة.

وظهر في مقطع الفديو الشاب جاك ويلكنز خارج مركز تسوق في ضاحية مدينة باسيلدون الإنجليزية، وهو لا يرتدي سوى ملابس داخلية وجوارب وصندل.

ردة فعل الناس

وأوقفت السيارات أثناء مرورها من أمامه، حيث انفجر المتفرجون من الضحك حد البكاء عندما رأوا جاك معلقًا بعمود الإنارة بعدة طبقات من الشريط السميك والشفاف.

وفي مقطع الفيديو يتظاهر جاك بأنه يحاول تحرير نفسه من عمود الإنارة، فيما يقترب منه المارة الضاحكون لالتقاط الصور معه.

أضواء عيد الميلاد

وأطلقت عريضة منذ ذلك الحين لحمل جاك على تشغيل عرض أضواء عيد الميلاد في المدينة مكتوب فيها إلى مجلس المدينة البريطانية: «أثار هذا الشاب ضجة محلية بين عشية وضحاها، ولا تزال مشاركة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة به منتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي؛ لذا لابد أن يكون المرشح الوحيد لإضاءة أضواء عيد الميلاد هذا العام مرتديًا ملابسه الشهيرة مرة أخرى».

ودعم هذه العريضة أكثر من أكثر من 200 شخص حتي الآن، وعلق عليها أحد الأشخاص: «هذا الرجل أسطورة»، وقال ثانٍ: « آخر شيء تتوقعه أن تجده عندما تأتي إلى العمل في الصباح».