الكويت.. ترحيل الفنان الباكستاني فرحان العلي بعد نشره فيديو خادش للحياء

قررت السلطات الأمنية في الكويت، ترحيل الفنان الباكستاني فرحان العلي عن البلاد، وذلك رغم صدور حكم محكمة التمييز القاضي بالامتناع عن النطق بعقابه وإلغاء حبسه سنتين.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصدر أمني قوله أن قرار إبعاد الفنان فرحان العلي عن الكويت نافذ بالرغم من حكم محكمة التمييز الذي قضي بإلغاء حبسه لمدة سنتين.

وأشار المصدر، إلى أن إدارة سجن الإبعاد ستحدد موعد ترحيله إلى موطنه خلال 48 ساعة.

وكانت محكمة الجنايات في الكويت قضت بحبس فرحان العلي سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألف دينار والإبعاد عن البلاد، بعد تنفيذ العقوبة وذلك بعدما وجهت إليه تهمة نشر فيديو خادش للحياء على تطبيق "سناب شات".

وفي يونيو 2020، ألقت أجهزة الأمن في الكويت القبض على الفنان الباكستاني الشهير فرحان العلي، لاتهامه بنشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار تصرف الفنان الكويتي، غضبا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، حيث طالب نشطاء بالتحقيق معه بينما دعا آخرون إلى ترحيله، نظرا لمخالفته مبادئ وتقاليد الشعب الكويتي.