تقدم 14 مجلة علمية بجامعة كفر الشيخ في تقييم «الأعلى للجامعات»

للمرة الأولى

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ عن ظهور تقييم أكاديمية البحث العلمي والذي يصدر سنويا في آخر شهر يونيو من كل عام حيث حصلت مؤخرا مجلة علوم الحاسب الآلي لكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة على تقييم 6 من 7، كما تم تقييم مجلات الطب البيطري 7 من 7والتربية الرياضية 7من7.



وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه للمرة الأولى يكون للجامعة 14 مجلة علمية مقيمة من قبل المجلس الأعلى للجامعات وهي "4مجلات لكلية الزراعة، الطب البيطري والتربية الرياضية، الصيدلة، التربية العامة، التربية النوعية، التجارة، الآداب، العلاج الطبيعي، التمريض والحاسبات والمعلومات.



وأوضح أن المجلات تهتم بنشر البحوث العلمية المتخصصة والمعلومات والأفكار الجديدة في مختلف التخصصات، وخصوصا الأبحاث العلمية الأصلية النظرية والتطبيقية، والتي خضعت لقواعد التقييم العلمي والأوراق المحلية والدولية التي يتم نشرها وتسعى الجامعة إلي تدويل مجلاتها العلمية لتكون متاحة لكل العالم.



وأشار د. دسوقي إلى أن المجلات تنشر أوراق جديدة لم تنشر سابقا أو تم تقديمها إلى مؤتمرات، وكذلك الآراء والمقالات التي تتميز جميعا بالحداثة والتجديد وخدمة المجتمع، بالإضافة إلى خدمة الباحثين والتي تقدم إسهاماً ملموساً في المجال، لتحقيق رسالة الكلية والجامعة.



وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ أن إدارة الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بالمجلات العلمية في مختلف التخصصات، مشيرًا إلى تنوع إصدار المجلات العلمية الدورية لكليات الجامعة، والذي يعكس جهود إدارة الجامعة المبذولة لدعم وتعظيم البحث العلمي والنشر الدولي وربطه بالتنمية الشاملة للدولة تحقيقا لرؤية مصر 2030 م، لمساعدة شباب الباحثين على نشر بحوثهم العلمية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية بما يساهم في تقدم الكليات والجامعة في التصنيفات العالمية.



ووجه الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ الشكر لكل السادة القائمين على المجلات العلمية بالجامعة والسادة الناشرين والسادة العمداء والوكلاء والسادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

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