عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شروط الإتجار في مبيدات الآفات الزراعية وفقا للقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يتضمن قانون الزراعة، مناقشة العديد من الأمور التي تخص العملية الزراعية من الحاصلات الزراعية وضوابط إنتاج التقاوي وفحصها، إضافة إلي وضع آلية خاصة بالإتجار في مبيدات الآفات الزراعية.

 

أشارت المادة (78)إلي أنه  يقصد بمبيدات الآفات الزراعية المواد والمستحضرات التى تستعمل فى مكافحة الأمراض النباتية، والحشرات والقوارض والحشائش والكائنات الأخرى الضارة بالنباتات وكذلك فى مكافحة الحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوان.

 

ووفقا للمادة (79) فإنه يشكل بوزارة الزراعة "لجنة مبيدات الآفات الزراعية" يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة وتختص هذه اللجنة باقتراح مبيدات الآفات الزراعية التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وإجراءات تسجيلها وشروط تداولها.

 

نصت المادة (80) علي إنه  يصدر وزير الزراعة بناء على اقتراح اللجنة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص القرارات المتعلقة بالمسائل الآتية:

( أ ) أنواع مبيدات الآفات الزراعية التى يجوز استيرادها وتداولها وتحديد مواصفاتها وشروط الاستيراد والتداول.

(ب) شروط وإجراءات الترخيص فى استيراد المبيدات والاتجار فيها.

(ج) إجراءات تسجيل المبيدات وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك بما لا يجاوز عشرة جنيهات.

 

تقليل الآفات وزيادة الانتاجية.. قطاع الإرشاد الزراعي يعدد فوائد منظومة الري الحديث

انفوجراف الزراعة في أسبوع.. مبادرة للتحول للري الحديث وارتفاع حجم الصادرات

(د) كيفية أخذ عينات المبيدات وتحليلها، وطرق الطعن فى نتائج التحليل والتظلم من التحفظ عليها والرسوم الواجب أداؤها بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وكذلك الإجراءات التى تتبع فى نظر الطعن أو التظلم وكيفية الفصل فى كل منها.

(هـ) حظر نقل بعض أنواع المبيدات من جهة إلى أخرى.

 

وحظرت المادة (81) صنع المبيدات أو تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع أو استيرادها أو الاتجار فيها أو الافراج عنها من الجمارك بغير ترخيص من وزارة الزراعة.

 

كما  يجب أن يكون الإعلان عن المبيدات أو نشر بيانات عنها مطابقا لمواصفاتها وشروط تداولها وتسجيلها وتوصيات وزارة الزراعة بشأن استعمالها.

 

- لمأمورى الضبط القضائى أخذ عينات بدون مقابل من مبيدات الآفات الزراعية المستوردة أو المنتجة محليا أو المعروضة للبيع أو المتداولة لتحليلها والتحقق من صلاحيتها، ولهم فى سبيل ذلك دخول الأماكن التى توجد فيها المبيدات أو يشتبه فى وجودها فيها، عدا الأماكن المخصصة للسكن، وذلك طبقا للمادة (83).

الآفات الزراعية التقاوى الحاصلات الزراعية مكافحة الحشرات أنواع مبيدات الآفات الجمارك

ترشيحاتنا

مغني الراب مروان موسى يزلزل مسرح الزمالك بحفل غنائي ضخم.. صور

الحكومة اليمنية ترحب بتعيين جروندبرج مبعوثا أمميا

إصابة 22 شخصا في تصادم سيارتي ميكروباص على الصحراوي الشرقي بالجيزة

بعد شهور من نيل حريته.. وفاة الدب الأكثر وحدة في العالم|صور

تعرف على حكام مباراة الزمالك والمحلة والأهلي وسيراميكا كليوباترا

باريس سان جيرمان يحجز برج إيفل من أجل تقديم ميسي لاعبا للفريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استنجدت بيا ومرضتش انقذها.. ننشر اعترافات المتهمين بقتل فتاة المول بكفر الدوار

مش قادر اخد نفسي.. الفنان صلاح عبد الله يكشف مستجدات حالته الصحية

بعد نقلها للمستشفى.. مجدي كامل يكشف حالة مها أحمد الصحية| خاص

تعليق ناري من محمد الباز بشأن صورة "قفشة" على عربية الفول

شهود يروون تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في قليوب.. فيديو وصور

نتيجة الثانوية العامة 2021 على صدى البلد.. والتعليم: مفيش مجاميع مبالغ فيها

أول لقطات لموكب نقل مركب الملك خوفو.. صور

8 شركات.. قرار جديد من روسيا بشأن استئناف رحلات الطيران إلى المنتجعات المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآلاف يفرون من الموت.. شاهد| ماذا فعلت الحرائق الضخمة في اليونان؟

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

فيديو

بعد حمو بيكا .. القبض على حسن شاكوش فى الساحل الشمالي

فيديوجراف.. رحلت قبل خطوبتها .. تفاصيل حب حياة ميرنا المهندس وأزمة مرضها

رئيس الوزراء يتواصل هاتفياً مع لاعبى منتخب اليد لمؤازرتهم قبل لقاء إسبانيا

تختفي بعد 24 ساعة.. تيك توك TikTok يختبر أبرز ميزات سناب شات

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

عبد الفتاح طارق يكتب: فترة ما بعد الامتحانات!

مني داوود تكتب: الاتيكيت نظافة قلب وأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ