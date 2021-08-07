إنجى وجدان:ردود الأفعال حول كوكو شانيل رهيبة

بفضل شريهان

أكدت الفنانة إنجى وجدان انها سعيدة للغاية بردود الأفعال التى وصلتها عن مسرحية كوكو شانيل ، والتى شاركت فى بطولتها الفنانة شريهان .

وتابعت الفنانة إنجى وجدان فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد قائلة : “ ردود الافعال حول المرحية كانت رهيبة ، وهذا يتلائم مع عودة شريهان من جديد للفن بعد غياب سنوات والجميع كان ينتظرها ” .

وإضافت إنجى وجدان : “ ان فكرة عرض على منصة الكترونية مشفرة أمر جيد ، خاصة وان المشاهدين فى الفترة الحالية أصبحوا يتوجهون الى تلك النوعية من منافذ المشاهدة بشكل كبير ” .

وتتابع إنجى وجدان قائلة : “بالتاكيد التليفزيون رقم واحد فى المشاهدة ، وكن هناك جيل من الشباب حالياً لا يشاهد التليفزيون ، لذا فعرض المسرحية على منصة الكترونية جيد بالنسبة لهم ، بالإضافة الى عودة شريهان من خلال منصة سيجبر جمهور التليفزيون الى مشاهدتها ” .

العمل شارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين بجانب شريهان على رأسهم إنجى وجدان ، هانى عادل ، سمر يسرى ، إيمن القيسونى ، حنان يوسف ، والكاتب تامر حبيب ، بالإضافة الى ظهور كل من آسر ياسين فى دور صحفى أمريكى ضيف شرف .

قصة المسرحية :



وتتناول المسرحية قصة حياة مصممة الأزياء الشهيرة “كوكو شانيل"، وعلامتها التجارية الأشهر في العالم في مجال الأزياء.

وبدأت مسيرتها بشكل متواضع بعد أن نشأت في إحدى دور الأيتام، قبل أن تصنع شهرة وصلت أصداؤها إلى العالمية.