صندوق معاشات التقاعد الياباني يحقق عائدا 45 مليار دولار

خلال 3 أشهر..

قال صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي في اليابان إنه حقق عائدا على الاستثمار في الربع الأول بلغ 4.98 تريليون ين ما يعادل 45.3 مليار دولار بفضل مكاسب في أسهم أجنبية، بعد عائد سنوي قياسي حققه في السنة المالية الماضية المنتهية في 31 مارس.

وذكر أكبر صندوق في العالم لمعاشات التقاعد أنه يدير أصول بقيمة 191.6 تريليون ين في نهاية يونيو، وأن العائد على الأصول الشاملة بلغ 2.86% خلال فترة الربع الأول البالغة ثلاثة أشهر.

ويعتمد الصندوق بقوة على استراتيجية التتبع الخامل للمؤشرات، لذا تعكس عوائده في المعتاد تحركات السوق.

ونزل المؤشر نيكي الياباني 1.3% في الربع الأول بينما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 4.6%.

وتكبدت محفظة الصندوق من الأسهم اليابانية خسارة 0.25% بينما ربحت محفظة الأسهم الأجنبية عائدا 8.62%.

واستثمارات الصندوق الياباني يتابعها عن كثب مستثمرون عالميون بسبب الحجم الهائل للصندوق.

ونقل الصندوق محفظته بعيدا عن السندات المحلية التي لا تدر ربحا صوب أصول أجنبية مرتفعة العائد، بالنظر إلى انخفاض شديد لأسعار الفائدة في اليابان.

وبنهاية يونيو، شكلت السندات اليابانية 25.39% من محفظة الصندوق، فيما بلغت السندات الأجنبية 24.72%، والأسهم المحلية 24.49% والأسهم الأجنبية 25.41%.