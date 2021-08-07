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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المصريون ينعون دلال عبدالعزيز بكلمات مؤثرة .. فيديو

صدى البلد

غيب الموت عنّا اليوم،الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عن عمر ناهز الـ 61 عاما بعد رحلة مع المرض استمرت لأكثر من ١٠٠ يوم.

جاء الخبر صادماً ومحزناً لكل جمهورها في مصر والوطن العربي ونعي غالب الفنانين والمشاهير أسرتها سائلين الله بأن يتغمدها برحمته ويرزق أهلها الصبر والسلوان.

وتفاعلت عدسة صدى البلد مع الجمهور اليوم، لرصد الحالة العامة للشارع المصري بعد سماع خبر وفاة الفنانة دلال عبد العزيز.

وقال محمود رمزي،إننا نعزي أنفسنا اليوم قبل أن نعزي أولادنا دنيا وإيمي سمير غانم،حزن كبير سيطر علينا فور سماع الخبر،كنّا ندعو ونأمل أن الله يستجب لدعائنا وتعود لنا دلال عبد العزيز،ولكن لا اعتراض علي قضاء الله.

وعبر حمدي صابر،عن حزنه الشديد فور سماعه الخبر من"صدي البلد"اليوم،ودعى الله أن يصبر أهلها على هذه الفاجعة المؤلمة.

وأضاف جرجس سمير، جسدت الراحلة دور الأم وكأنها أصبحت أما لنا جميعاً،دلال عبد العزيز لن تعوض،خالص العزاء لبناتها وأزواجهم هم الآن في إختبار كبير من الله نسأل الله لهم الصبر والثبات.

 

تفاصيل عن الراحلة 


1- ولدت دلال عبد العزيز  في 17 يناير 1960،  في قرية فرغان بـ محافظة الشرقية.
2- حصلت دلال عبد العزيز على شهادة بكالوريوس في الزراعة من جامعة الزقازيق، وبكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وحاصلة على ليسانس آداب قسم اللغة الانجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.
3- أنطلاقتها الفنية كانت من خلال مسلسل بنت اليوم، الذي فتح لها الباب للوقوف أمام الفنان سمير غانم بعدما رشحها  الفنان نور الدمرداش للعمل في المسرح.
4- تزوجت الفنانة في عام١٩٨٤ من الفنان سمير غانم، وأنجبت منه ابنتين هما دنيا سمير غانم وإيمي.

 
5- قدمت  دلال عبد العزيز في مشوارها الفني فيما يقرب من 219 عملا متنوعا بين السينما والتلفزيون والمسرح.

إيمي سمير غانم

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