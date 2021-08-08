حطب: نستعد من الآن لأولمبياد باريس.. وسنشارك بـ 4 ألعاب جماعية

وجه هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية الشكر والتقدير لأبطال البعثة المصرية في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، عقب تتويج فريال أشرف بالميدالية الذهبية للكاراتيه بعد الفوز على بطلة أذربيجان وبطلة العالم بنتيجة 2-0 وتحقيق الذهبية الأولى للبعثة.

وأضاف حطب في تصريحات لبرنامج ''البريمو'' عبر قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق، أن البعثة المصرية قدمت نتائج جيدة في مختلف الألعاب، متوجها بالشكر إلى المنتخب الوطني لكرة اليد بعد وصوله إلى المربع الذهبي وخسارته أمام نظيره الإسباني.

واختتم حطب: "نستعد من الآن إلى دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة 2024 في باريس، وسنُعد جيداً للألعاب الجماعية، حيث نشارك بأربعة ألعاب وهي: كرة القدم واليد والسلة، بالإضافة إلى الكرة الطائرة.

مصر تقفز للأمام في جدول أولمبياد طوكيو

قفزت مصر للمركز 53 في اجمالي الميداليات، بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو الي 8 أغسطس 2021.



استطاعت مصر اليوم حصد ميدالية ذهبية عن طريق نجمة منتخب مصر للكاراتيه فريال أشرف، والميدالية الفضية أحرزها اللاعب احمد الجندي بعد منافسة استمرت للثواني الأخيرة من عمر المنافسات.



ليرتفع رصيد مصر من الميداليات الي 6 ميداليات (ذهبية، وفضية، و4 ميداليات برونزية)، لتأتي مصر في المركز 53 في ترتيب الدول الحاصلة على الميداليات بدورة الألعاب الأولمبية.



وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.



وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ 22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ 14 لاعبا.



بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.



وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.