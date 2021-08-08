مدرب سيراميكا كليوباترا: أحداث مباراة الأهلي أثرت علينا

أكد هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن الفريق اليوم لم يكن في أفضل مستوياته.

وقال هيثم شعبان خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لم نكن أفضل مستوياتنا اليوم، استعدينا 5 أيام فقط وكان لدينا غيابات كثيرة من ضمنها الحارس الثاني محمود شكري".

وأكمل هيثم شعبان: "اذا غاب لاعب أو اثنين يتهز الفريق، فماذا إذا كان 5 لاعبين كذلك طرد الحارس، أحداث المباراة أثرت علينا".

وتابع هيثم شعبان: "يجب غلق صفحة الأهلي والتحضير لمواجهة المقاصة، اليوم لعبنا بإسلوب مختلف عن طريقتنا المعتادة، كل مدرب له اسلوبه، واللقاء كان صعب بسبب تغيير الأسلوب".

وأتم هيثم شعبان: "غيرت الطريقة بعد طرد عامر عامر، لكي يكون هناك توازن، أشكر اللاعبين على الروح والجدية أمام الأهلي"

قطار الأهلي يواصل الانتصارات في الدوري

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على منافسه سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا على ملعب استاد السلام الدولي “الأهلي وي” ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل الأهداف ياسر إبراهيم، محمد شريف، طارق سامي لاعب سيراميكا عن طريق الخطأ في مرماه، محمد مجدي أفشة.

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل هدف أول مبكر في مرمى سيراميكا كليوباترا عن طريق ياسر ابراهيم الكرة بعد أن سقطت أمامه داخل مرمى سيراميكا.

وأضاف محمد شريف الهدف الثاني من ركلة الجزاء، في الدقيقة 53 وسجل جونيور آجاي الهدف الثالث للأهلي عن طريق تسديدة قوية اعترضها أحد لاعبي سيراميكا كليوباترا لتغير اتجاهها وتسكن الشباك .

سجل محمد مجدي أفشة الهدف الرابع عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة ٧٨ من عمرالمباراة، لم يتمكن حارس المرمى أن يصنع أمامها شئ.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة ٦٤ ويتصدر ترتيب الدوري الممتاز، بينما يتجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة ٣٣ في المركزالـ ١٢.