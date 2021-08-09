التحفظ على 800 ألف قطعة من الألعاب النارية في الجمالية

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على 800 ألف قطعة من الألعاب النارية مختلفة الأحجام تم ضبطهم لحوزة شخص بمنطقة الجمالية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة القليوبية) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالألعاب النارية وإتخاذه من مخزن (مستأجر) كائن بدائرة القسم مكاناً لمزاولة تجارته غير المشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بالمخزن، وعثر بداخله على عدد 800 ألف قطعة من الألعاب النارية مختلفة الأحجام.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.