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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

نجوى إبراهيم: الرئيس السيسي أطلق أسماء النساء على المحاور والطرق في سابقة فريدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

إحتل ملف تمكين المرأة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية كبيرة، ليكون محور اهتمامه، ودوما ما كان يحرص الرئيس السيسي على إظهار الاحترام والتقدير للمرأة المصرية في مختلف المناسبات، مقدما لهن الدعم بكافة الأشكال والطرق محققا لهن أحلامهن.

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس أنه سيتم إطلاق أسماء فريال أشرف الفائزة بالميدالية الذهبية في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020 وزملائها على بعض المحاور والكباري، وأنه سيتم تقديم كل الدعم للأبطال الرياضيين لرفع اسم مصر.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن فريال أشرف الفائزة بالميدالية الذهبية في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020 رفعت اسم مصر عاليا وجعلتها مشرفة وكتبت التاريخ لبلادها.

الدعم المستمر للمرأة

وفي هذا الشأن قالت نجوى إبراهيم، المدير التنفيذي لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، إن غير خفي علي أحد الاهتمام الملحوظ والدعم المستمر من قبل الرئيس لملف المرأة وقضاياها وتنميتها وتمكينها.

سلكت مصر طريقا جديدا 

وأوضحت "ابراهيم" في تصريحات لـ صدى البلد أن دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظى باهتمام كبير ودعم مستمر للمرأة في كل المجالات، ففي خلال السنوات الخمس الماضية سلكت مصر طريقا جديدا في هذا الملف، باتخاذ خطوات سريعة وقوية أحدثت طفرة غير مسبوقة في مختلف المجالات تشريعية وثقافية ورياضية.

صنعن المجد لبلدهن 

وتابعت" ودائما  يحرص الرئيس السيسي على اظهار الاحترام والتقدير للمرأة المصرية في كافة المناسبات، وأنه لتكريم عظيم ومكافأة محمودة للنساء والرياضة أن يعلن الرئيس إطلاق أسماء المتفوقات على المحاور تخليدا لانجازاتهن كبطلات صنعن المجد لبلدهن سنظل نتذكرهن علي مدار التاريخ ويكنّ قدوة لغيرهن من الشابات والشباب.

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الأولى من نوعها

واختتمت: كما أنها تعد سابقة الأولى من نوعها إطلاق أسماء النساء على المحاور والطرق وهو ما قد يساهم في كسر الصورة النمطية والسلبية عن النساء مجتمعيا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي 

وقال الرئيس السيسي في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية إنه سيتم إطلاق أسماء فريال وزملائها على بعض المحاور والكباري، وأنه سيتم تقديم كل الدعم للأبطال الرياضيين لرفع اسم مصر.

وأهدى الرئيس عبدالفتاح السيسي أسرة البطلة الأوليمبية فريال أشرف والدها ووالدتها رحلة حج.

وكشف الرئيس عن أنه كان يمارس رياضة الكاراتيه منذ عام 1970 مبينا في الوقت ذاته أن هذه الرياضة المفضلة بالنسبة له.

وأكد الرئيس أن الدولة ستولي اهتماما بهذه الرياضة وغيرها من الألعاب، وذلك تقديرا للإنجاز المصري الأوليمبي بتحقيق 6 ميداليات.

ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى البطلة فريال قائلا «شرفتينا ورفعتي راسنا كلنا تحيا مصر بيكم».

كما وجه الرئيس السيسي التحية لكل الأسر المصرية التي تعمل على صقل مواهب أبنائها.

وأكد الرئيس السيسي أن فريال صورة مشرفة لكل فتاة في عمرها، وأوصلت صورة أن هناك قدرة لوقوف المصريين على أعلى مستوى في تنظيم رياضي عالمي.

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