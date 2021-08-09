حدث ليلا| الرئيس السيسي يهنئ البطلة فريال أشرف ويهديها رحلة حج.. إيقاف عمر كمال عن الغناء.. ووصول أول دفعة من لقاح جونسون

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة منها إعلان الصحة أعداد كورونا وحديث الرئيس السيسي للبطلة فريال اشرف واسرتها ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية :

عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن عميق تقديره للبطلة الأولمبية فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن عميق تقديره وحبه للعبة الكاراتية، مؤكدا انه يحب هذه اللعبة كثيرا.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة بذلت جهودا كثيرة خلال الفترة الماضية، ولكن هل هذا الجهد كاف؟..أتصور لا، متابعا: خلال الفترة الماضية كنا نعد منشآت رياضية أولمبية".

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، الدفعة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون الأمريكي الخاص بفيروس كورونا، والمقرر أن يتم استخدامها في تطعيمات كورونا للمسافرين للخارج، وكذلك المنتظرين للحصول على اللقاح في مراكز التطعيم المختلفة على مستوى الجمهورية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج ٤٠٢ متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى ٢٣٣٢٢٧ حتى اليوم.

كشفت البطلة فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، عن شعورها أثناء الفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، مؤكدة انها شعرت بمشاعر فرحة غير عادية أثناء التتويج بالبطولة.

علم "صدى البلد" أن الفنان علي ربيع، احتفل بحفل زفافه اليوم؛ على فتاة من خارج الوسط الفني.

أعلن طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، قرر إيقاف المطرب عمر كمال لمدة أسبوع.

كشفت تقارير صحفية موعد وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى العاصمة الفرنسية باريس لحسم انتقاله إلى باريس سان جيرمان خلال موسم الانتقالات الصيفية.

أشاد هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية بالإنجاز الكبير للاعبة الكاراتيه فريال أشرف الحاصلة على الميدالية الذهبية بعد فوزها على بطلة أذربيجان وبطلة العالم بنتيجة 2 - 0 .

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في ارتفاع كبير عن اليوم السابق حيث سجلت 96 إصابة فقط.

أفغانستان.. مدينة ثالثة كبيرة تسقط في يد طالبان

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل لها، بأن حركة طالبان أعلنت سيطرتها على مدينة تالقان التي تعتبر ثالث عاصمة ولاية تسيطر عليها الحركة في أفغانستان ، الأحد.

طالبان تستولي على مبان حكومية في عاصمتين إقليميتين أفغانيتين

أكد مسؤولون محليون في افغانستان، إن مقاتلي طالبان اجتاحوا عاصمتين إقليميتين، بما في ذلك مدينة قندوز الاستراتيجية شمال شرق البلاد وشمال ساري بول اليوم الأحد، في الوقت الذي كثف فيه المسلحون الضغط على الشمال وهددوا المزيد من المدن.