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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يعلن موعد افتتاح المدينة الأولمبية الجديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة بذلت جهودا كثيرة خلال الفترة الماضية، ولكن هل هذا الجهد كاف؟..أتصور لا، متابعا: خلال الفترة الماضية كنا نعد منشآت رياضية أولمبية".
 

وأضاف "الرئيس السيسي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، أن الدول تفتتح المدينة الأولمبية الجديدة مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، مسترسلا: المدينة تضم كافة الألعاب، بداية من الرماية والفروسية والسباحة وغيره.


وأكمل الرئيس السيسي:" هناك مدينة أقل شوية فى مدينة برج العرب واستاد صغير، الخاص بالألعاب الجماعية، متابعا: هناك جهد مبذول لإعادة صياغة منطقة الاستادات لتصبح كيان رياضي متكامل.

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، البطلة فريال أشرف صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، مؤكدا أن هذا الأمر انجاز كبير لمصر.

 

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه البطلة، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، إنه :"أقول لبنتي فريال الف مبروك يا جميلة، وحاجة جميلة وتشرف"، مستدركا أنه :و رفعتي اسم مصر والف مبروك".

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه :"احنا اللي هحججك يا ام فريال أشرف، وخليها علينا بقى وتحجي انتي وبابا وماما والحاجة اللي انتي عايزها خليها علينا".

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه :"هنحط اسمك على كوبري جديد واللعبة الكاراتية بحبها جدا ولعبتها سنة ٧٠". 
 

الرئيس السيسي المدينة الأولمبية الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة البطلة فريال أشرف اخبار التوك شو

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