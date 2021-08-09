الصين تعلن صدمة بشأن إصابات فيروس كورونا اليوم

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في ارتفاع كبير عن اليوم السابق حيث سجلت 96 إصابة فقط.

وقالت اللجنة إنها سجلت 94 إصابة محلية بالفيروس من بين الـ 125 إصابة، في ارتفاع عن اليوم السابق حيث سجلت 81 إصابة.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 39 ارتفاعا من 30 قبل يوم . ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

وبذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في بر الصين الرئيسي 93826 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

ووصل تفشي متحور دلتا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إلى مدينة ووهان الصينية، بؤرة فيروس كورونا، ما تسبب في زيادة أعداد الفحوصات التي تجريها السلطات الصينية، عقب ظهور أول إصابة بالسلالة الجديدة في المدينة.

ويكافح الصين مع أسوأ تفشي للفيروس لها منذ شهور، حيث تم اكتشاف أكثر من 300 حالة في أكثر من عشرين مدينة في جميع أنحاء البلاد.

