ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي يوليو الماضي

ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى 3.2359 تريليون دولار أمريكي نهاية يوليو الماضي، بزيادة 21.9 مليار دولار أمريكي مقارنة مع شهر يونيو، وفق لما أظهرت بيانات رسمية.



أوضحت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي فى الصين، أن حجم الاحتياطيات ارتفع بواقع 0.68 % مقارنة مع نهاية يونيو.



وقال وانغ تشيون يينغ، نائب مدير الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي فى الصين والمتحدث باسمها، إن سوق النقد الأجنبي الصيني شهدت توازنا بشكل أساسي من حيث العرض والطلب في يوليو، مع بقاء التوقعات السوقية مستقرة.



وعزا وانغ تشيون يينغ، نائب مدير الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي فى الصين، الزيادة في احتياطيات النقد الأجنبي في يوليو إلى التأثير المشترك لتحويل العملات والتغيرات في أسعار الأصول.



وأشار وانغ تشيون يينغ، نائب مدير الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي فى الصين، إلى أنه في الشهر الماضي، تعززت بشكل طفيف قوة العملات بخلاف الدولار وارتفعت أسعار الأصول المالية العالمية نتيجة عدة عوامل بينها عودة ظهور جائحة كوفيد-19 وتوقعات السياسة النقدية والبيانات الاقتصادية الكلية لكبرى الاقتصادات.



وأردف وانغ تشيون يينغ، نائب مدير الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي فى الصين، رغم عدم اليقين وعدم الاستقرار في الوضع الاقتصادي والمالي العالمي الناجم عن الجائحة المستعرة، إلا أن الاقتصاد الصيني واصل التعافي المستقر والتنمية عالية الجودة، وهو ما سيعزز الاستقرار العام لاحتياطيات النقد الأجنبي.