مصرع طفلة تحت عجلات قطار أمام قرية الكوم الأحمر في قنا

لقيت طفلة مصرعها دهساً علي شريط السكة الحديد، أثناء محاولتها العبور أمام قرية الكوم الأحمر بمركز فرشوط شمال قنا .

تلقي اللواء مسعد أبوسكين ، مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط ، يفيد بمصرع طفلة دهساً أمام عجلات قطار ، أثناء محاولتها العبور من علي شريط السكة الحديد.

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إسعاف لنقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى.

وتبين أن الطفلة تسكن حول شريط السكة الحديد، و أثناء محاولتها العبور إلي الجانب الآخر دهسها القطار.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



