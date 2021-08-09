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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفلة تحت عجلات قطار أمام قرية الكوم الأحمر في قنا

صدى البلد

لقيت طفلة مصرعها دهساً علي شريط السكة الحديد، أثناء محاولتها العبور أمام قرية الكوم الأحمر بمركز فرشوط شمال قنا .

تلقي اللواء مسعد أبوسكين ، مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط ، يفيد بمصرع طفلة دهساً أمام عجلات قطار ، أثناء محاولتها العبور من علي شريط السكة الحديد.

 

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ودفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إسعاف لنقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى.

وتبين أن الطفلة تسكن حول شريط السكة الحديد، و أثناء محاولتها العبور إلي الجانب الآخر دهسها القطار.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


 

السكة الحديد قنا الكوم الأحمر فرشوط طفلة قطار

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