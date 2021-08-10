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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ليلة بكى فيها الفقراء..وفاة مدير جمعية خيرية تصدم محبي الخير بقنا

المهندس محمد حافظ
المهندس محمد حافظ

صدمة كبيرة شهدتها محافظة قنا ، منذ ساعات عقب الإعلان عن وفاة المهندس محمد حافظ مدير فرع جمعية نهر الخير ، بعد ٤ أشهر من الدخول في غيبوبة وإيداعه قسم العناية المركزة.

 

حالة الحزن والصدمة عبرت عنها بصدق صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، التي تكدست ببيانات النعي و حالات الحزن ، و دعوات المحبين بحسن الختام و أن يخلفه المولي عز وجل خيراً عن جميل أعماله.  
 

مصرع طفلة تحت عجلات قطار أمام قرية الكوم الأحمر في قنا

مصرع طفلة تحت عجلات قطار أمام قرية الكوم الأحمر في قنا

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الصدمة الأكبر كانت بين أوساط الفقراء و محبي الخير، الذين تعاملوا عن قرب مع الشاب الذي أفني الكثير من وقته في خدمة الفقراء ومشاركة محبي الخير في أعمال البر بمختلف محافظات جنوب الصعيد.

 

مشاركته الدائمة في فعاليات الخير بالقري و النجوع، وعدم تأخره عن تلبية دعوات منظمات المجتمع المدني، جعلته يحظي بحب الناس وتقديرهم.

 

الوفاة جاءت بعد ٤ أشهر قضاها الفقيد بالعناية المركزة، ما بين غيبوبة و إفاقة ، إلي أن توقفت نبضات القلب تماماً صباح اليوم الاثنين، لكن دعوات المحبين لم تتوقف طوال فترة المرض أو مع إعلان نبأ وفاته.


يذكر أن المهندس محمد عبدالنعيم حافظ، ابن قرية الكرنك بمركز أبوتشت، اشتهر بالسعي في فعاليات الخير  بكافة ربوع صعيد مصر، كان ضمن مؤسسي جمعية رسالة بـ قنا ، و ترأس مجلس إدارة جمعية نهر الخير .

 

 

المهندس محمد حافظ

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