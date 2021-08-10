دراسة: دواء مخصص لعلاج ارتفاع الكوليسترول يقلل من الإصابة بكورونا بنسبة 70%

كشفت دراسة حديثة، أن دواءً مخصصًا لعلاج ارتفاع الكوليسترول في الدم يقلل أيضًا من الإصابة بـ فيروس كوفيد 19 بنسبة 70 في المائة، ويقلل من انتشاره من شخص إلى آخر.

واختبر فريق البحث، بقيادة جامعة برمنجهام وجامعة كيلي في المملكة المتحدة ومعهد سان رافاييل العلمي في إيطاليا، عقار الفينوفايبرات الذي يتم تناوله عن طريق الفم، وثبت نشاط حمض الفينوفيبريك، ضد السارس- COV-2 ووجد أنه يقلل عدوى الفيروس المستجد في الخلايا البشرية، وفقًا لبيان صحفي.

ويستخدم حمض فينوفيبريك، المعتمد للاستخدام من قبل معظم البلدان في العالم بما في ذلك إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والمعهد الوطني البريطاني للرعاية الصحية الميزة، لعلاج حالات مثل ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم والمستويات غير الطبيعية من المواد الدهنية، أو الدهون في الدم.

ويصيب فيروس SARS-CoV-2 ، المسبب لـ كوفيد 19، من خلال تفاعل بين بروتين سبايك Spike على سطح الفيروس ومستقبلات بروتين ACE2 على الخلايا المضيفة.

وفي كشف طرق حديثة لمكافحة الوباء العالمي، بدأ الفريق العلمي القائم على الدراسة في اختبار مجموعة من الأدوية المرخصة بالفعل، بما في ذلك “فينوفيبرات” لمعرفة ما إذا كان أي منها يعطل تفاعلات ACE2 و Spike، وفقًا للإصدار.

وبعد اكتشاف أن “فينوفيبرات” نجح في تعطيل تلك التفاعلات، اختبروا بعد ذلك تأثير الدواء على الخلايا البشرية المصابة بالسلالات الأصلية لفيروس SARS-CoV-2 المعزول في عام 2020.

ووفقًا للبيان، وجدوا أن الفينوفيبرات قلل من العدوى بنسبة تصل إلى 70 بالمائة.

وقالت الدكتورة إليسا فيسينزي، المؤلفة المشاركة في الدراسة، من معهد سان رافاييل العلمي في ميلانو بإيطاليا: تشير بياناتنا إلى أن الفينوفيبرات قد يكون لديه القدرة على الحد من شدة أعراض كوفيد 19 وكذلك انتشار الفيروس.

وأوضحت أنه بالنظر إلى أن الفينوفيبرات دواء يؤخذ عن طريق الفم وهو رخيص جدًا ومتوفر في جميع أنحاء العالم، إلى جانب تاريخه الواسع من الاستخدام السريري وملف تعريف الأمان الجيد الخاص به، فإن له آثار عالمية - خاصة في البلدان منخفضة الدخل ومتوسط ​​الأفراد الذين يتم توفير اللقاحات لهم.

وحذرت من انه غير موصى به للأطفال والذين يعانون من اضطرابات مناعية مفرطة وأولئك الذين يستخدمون مثبطات المناعة.

يقول الإصدار أيضًا أن البيانات الإضافية غير المنشورة تُظهر أن دوار “فينوفيبرات” فعال بنفس القدر ضد المتغيرات الأحدث لـ SARS-CoV-2 بما في ذلك متغيرات ألفا وبيتا، والبحث مستمر في الحد من عدوى متغير دلتا.

ويدعو الفريق البحثي الآن إلى إجراء تجارب سريرية لاختبار الدواء على مرضى كوفيد 19 في المستشفيات.