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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كندا ترد على إدانة رجل الأعمال مايكل سبافور بالتجسس في الصين

ترودو يستنكر الحكم
ترودو يستنكر الحكم الصادر ضد رجل أعمال كندي في الصين

أصدر رئيس وزراء كندا جاستن ترودو بيانا ندد خلاله بحكم القضاء الصيني، بسجن رجل الأعمال الكندي مايكل سبافور، 11 عاماً، بعد إدانته بتهمة التجسس.

وقال ترودو في بيان إن "إدانة الصين والحكم على مايكل سبافور غير مقبول على الإطلاق وغير عادل".

وأضاف رئيس الوزراء الكندي أن الحكم على سبافور يأتي بعد أكثر من عامين ونصف من الاعتقال التعسفي، وانعدام الشفافية في الإجراءات القانونية، ومحاكمة لم تستوف الحد الأدنى من المعايير المطلوبة بموجب القانون الدولي.

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وتابع ترودو "بالنسبة لسبافور ومايكل كوفريج المعتقل هو الآخر بشكل تعسفي.. تظل أولويتنا القصوى تأمين الإفراج الفوري عنهم".

وتعهد رئيس وزراء كندا بمواصلة العمل لإعادتهم إلى بلادهم في أقرب وقت.

من جانبه، قال سفير كندا في الصين دومينيك بارتون في تصريحات صحفية بعد المحاكمة "نستنكر هذا القرار.. بالإمكان استئناف الحكم.. سنناقش ذلك مع محاميه".

كانت محكمة لياونينج في الصين أمرت، اليوم الأربعاء، بسجن رجل الأعمال الكندي مايكل سبافور 11 عامًا، بتهمة التجسس وإفشاء أسرار الدولة بما يخالف القانون.

كما سيتم تغريم رجل الأعمال الكندي 7700 دولار وترحيله، فيما لا يزال أمامه 10 أيام للاستئناف على الحكم، بحسب صحيفة "ساوث شاينا مورنينج بوست".

واعتقل مايكل سبافور وزميله الكندي مايكل كوفريج في الصين، وقد حوكم في وقت سابق من هذا العام بعد أن أمضيا أكثر من 830 يومًا رهن الاعتقال.

ويأتي الحكم بعد يوم واحد، من تأييد محكمة صينية حكم الإعدام الصادر في حق مواطن كندي بتهمة تهريب مخدرات.

وحكمت الصين على الكندي، روبرت لويد شيلينبرج، في البداية بالسجن لمدة 15 عامًا أواخر عام 2018، لكن الحكم تحول إلى عقوبة إعدام بعد أشهر قليلة من اندلاع خلاف دبلوماسي بين البلدين عقب قيام كندا باعتقال مينج وانتشو، المسؤولة الكبيرة في شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي".

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