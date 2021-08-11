مواعيد وأماكن صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تقرر البدء فى صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بداية من يوم السبت الموافق 14/8/2021 حتي يوم الثلاثاء الموافق 31/8/2021 بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط .

حيث سيتم صرف الأوراق بدءً من يوم السبت الموافق 14/8/2021 ، بينما سيكون قبول أوراق الطلاب بداية من يوم الاثنين الموافق 16/8/2021 بعد إدخال الطلاب البيانات الأساسية والرغبات علي موقع التنسيق الالكتروني.



ومن أجل توفير خدمة متميزة تم التأكيد على استمرار التيسيرات المقدمة لأبنائنا الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية،والتي تشمل ما يلي:-



• فتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات – عزبة سعد – سموحة، لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية والوجه البحري بصفة عامة.



• فتح فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات،ومقره بمبني إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي بصفة عامة.



• وذلك بالإضافة للمكتب الرئيسي بالقاهرة – بمقر إدارة رعاية الطلاب بجامعة عين شمس بالمدينة الجامعية للبنين .



• الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط.



• مع التأكيد علي التطبيق التام لكافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية خلال أعمال المرحلة بمقر المكتب الرئيسي وفرعيه وذلك تفادياً لانتشار فيروس كورونا.



• يتم سداد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق بموجب حوالة بريدية بمكاتب البريد المختلفة وذلك علي الكود المؤسسي رقم 13600101 ورقم حساب الدائنون رقم(9190447778)، حيث سيتم استلام رقم الدخول والرقم السري بعد تسجيل الطالب بياناته الأساسية علي موقع التنسيق الالكتروني .



• علي الطالب تسليم ملف اوراقة متضمناً الشهادات الأصلية وكافة المستندات المطلوبة بالإضافة إلي نسخة من البيانات الأساسية وكشف المواد والدرجات الخاصة بكل مادة وبيان الرغبات التي قام بتسجيلها علي موقع التنسيق الالكتروني خلال المواعيد المقررة.



وهناك عدة خطوات من الواجب إتباعها للحصول علي إذن الدفع و كود الدخول لطلاب الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) من خلال موقع التنسيق الالكتروني، وهي كالتالي:



1- يقوم جميع طلاب الشهادات المعادلة بالدخول علي موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت من خلال الرابط التالي ، ثم بعد ذلك الدخول إلي صفحة الشهادات المعادلة والضغط علي رابط "تسجيل جديد للحصول رقم الدخول والرقم السري وتظهر للطالب شاشة ترحيب وتعليمات ينبغي عليه قراءتها جيدا ثم الضغط علي مفتاح التالي.

(2)

2- يقوم الطالب باختيار نوع الشهادة المعادلة التي حصل عليها (وينبغي مراعاة الدقة عند الاختيار حيث يترتب علي الاختيار ظهور أسماء المواد الصحيحة وتخصصات الكليات المسموح بها للطالب) وتسجيل بياناتها وتشمل(نوع الشهادة – رقم الهوية أو السجل المدني والشخصي للطالب في حال إقامته في إحدى الدول العربية - Collage Board Student IDلطلاب الشهادة الثانوية الأمريكية-اسم المدرسة والدولة والمحافظة التي درس بها الطالب للحصول علي شهادة الثانوية المعادلة) ثم الضغط مفتاح علي التالي.

3- تسجيل بيانات الطالب(الاسم –البريد الالكتروني- التليفون المحمول- الديانة والنوع – الرقم القومي للطالب –تاريخ الميلاد- عنون إقامة الطالب داخل جمهورية مصر العربية الذي سيتم توزيع الطالب في ضوئه وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي). ثم الضغط علي مفتاح التالي

4- تظهر للطالب شاشة لمراجعة بيانات الطلب وينبغي عليه التأكد من نوع الشهادة التي قام باختيارها ومراجعة بياناته ومن ثم الضغط علي تسجيل الطلب و الذي يقوم بدوره بعرض شاشة تحتوي علي رقم الدخول الذي حصل عليه الطالب والرقم السري .

5- ولمزيد من المعلومات يجب علي جميع الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التي يصدرها المكتب و التي ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة .

الخطوات التي يجب على الطالب أتباعها لتسجيل بياناته ورغباته لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية:

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق باستخدام العنوان الموضح بعاليه.

2- يستخدم رقم الدخول والرقم السري لتسجيل بياناته الأساسية(اسم- عنوان... الخ)ودرجاته ورغباته.

3- يجب على الطالب طباعة رغباته ودرجاته وبيان المواد التي درسها بالشهادة الحاصل عليها والتي قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.

4- يجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السري حيث يمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات الخاصة به ويضمن عدم السماح لأي شخص بتعديل رغباته.

5- يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، فى أي وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علماً بأنه يتم ترشيح الطالب وفقاً لأخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

مواعيد الدخول علي موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل البيانات الأساسية والدرجات والرغبات وحجز موعد لتسليم الأوراق بالمكتب:

تقرر أن يكون بدء إدخال البيانات علي موقع التنسيق الالكتروني بداية من يوم الأثنين الموافق 16/8/2021حتى ما قبل الموعد المقرر لإعلان النتائج وذلك عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات ويتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساءً يومياً.

يمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحاً لمدة 24 ساعة طوال أيام التقدم.

• علي الطالب تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية(قانونية وفعلية) للطالب وولي أمره من البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خارج جمهورية مصر العربية، وذلك خلال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية على أساسها ويحسب منها المجموع الاعتباري للدرجات، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة و جواز سفر موضحاً به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة، بالإضافة لشهادة تحركات موضحاً بها تواريخ الدخول والخروج.

• سيكون متاح للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليه اختيار رغباته من بينها.

• يقوم الطالب بتحديد المنطقة الجغرافية(أ) "وهى المنطقة التي يرغب في أن تكون محل إقامته"، عند تقدمه لكتابة رغباته في استمارة التنسيق الإلكتروني، وسيتم توزيعه على الكليات أو المعاهد بناء على ما سيقوم بتسجيله، ووفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

(3)

• يجب على الطالب مناقشة ترتيب رغباته مع أسرته بعناية تامة، حتى تكون الاختيارات التي سيبديها ممثلة تماما لرغباته وقدراته ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

• إذا كان الطالب قد اجتاز امتحان S.A.T فعليه القيام بإرســــال نسخـــــــة الكترونية Soft copy من نتائج امتحان (SAT.I & SAT.II) من خلال حساب الطالب على موقع College Board، مباشرة على الكود رقم 7437 بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وفي ضوء ما أقرته وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن مع الالتزام بالتعليمات التي سيتم إعلانها على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ، والطالب الذي لن تصل نتيجة درجات امتحان (SAT.I & SAT.II) الخاصة به لن يتم ترشيحه وسيحذف اسمه من نتائج الطلاب المتقدمين.

• وفي حالة إذا ما كان الطالب قد اجتاز امتحان EST أو A.C.T الذين أقرتهما وزارة التربية والتعليم ووافق المجلس الأعلى للجامعات على اعتمادهما كامتحانين مكافئين لامتحان S.A.T فعليه الالتزام بالتعليمات المقررة بهذا الشأن.

• ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء اليوم الأخير للتقدم.

تعليمات هامة لأبنائنا الطلاب من الحاصلين على الشهادات المعادلة(العربية والأجنبية):

طرق التعرف علي نتيجة الترشيح:

• النتائج ستكون متاحة علي نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

• يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع.

ملاحظات هامة:

• سيتم لاحقاً الإعلان عن الموعد الذي سيتم تحديده لإجراء اختبارات القدرات المؤهلة للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات للقدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة(العربية والأجنبية).

مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لكل أبنائنا الطلاب، ولمصرنا الحبيبة كل تقدم وازدهار.



- موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

- حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك):

- حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الإنستجرام)

- حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (تويتر).