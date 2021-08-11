تفسد الذوق العام.. الصين تمنع أغاني الكاريوكي بأمر حكومي

تظهر في كل دولة حول العالم أنواع من الأغاني، غريبة لا تشبه اللون الشائع الذي يسمعه البعض و لها جمهور معين، و لكن الصين قررت إحكام السيطرة على الساحة الغنائية بتلك الطريقة .

وفقا لما ورد في صحيفة “ ذا جارديان”، فإن الحكومة الصينية أصدرت أوامر حكومية بإحكام السيطرة على أغاني الكاريوكي التي يسمعها الشباب في الحانات و المطاعم و الأماكن العامة .

أشارت الصحيفة إلى أن بعض الأغاني من نوع الكاريوكي تبين أن محتواها يحرض على العنف أو تعاطي المخدرات أو الحديث في أمور سياسية و حتى الأمور الدينية طالتها .

أوضحت الصحيفة ايضا،أن الحكومة الصينية تحاول إحكام السيطرة على كلمات الأغاني التي تكتب بها تلك النوعية من الموسيقى للإرتقاء بالفن و الذوق العام.

وضعت الحكومة قوانين صارمة لردع الأشخاص الذين يعملون في مجال تأليف أغاني الكاريوكي، و أكدت على ضرورةو إنتقاء كلمات تلك الأاغاني .