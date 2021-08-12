مستشار الرئيس للصحة: متحور دلتا لم يظهر في مصر حتى الآن

كشف الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر .

وقال تاج الدين في تصريحات لـ “ سكاي نيوز عربية”، إن متحور دلتا لم يظهر في مصر حتى الآن، مضيفا:" لا يوجد ما يؤكد ظهور هذا المتحور في مصر إلى الآن، في حين تجري المعامل المركزية بوزارة الصحة تحليلًا جينيا لعينات عدد من المصابين بكورونا خلال الفترة الماضية، ولم يثبت اختلافها عن العينات التي جرى تحليلها في الشهور الماضية".

وأضاف عوض تاج الدين، أن ظهور التحورات لفيروس كورونا أمر متوقع، خاصة بعد ظهور متحور دلتا في نحو 127 دولة حول العالم.

وتابع:" كل الفيروسات لديها القدرة على التحور، ومتحور دلتا هو رابع نوع من كورونا الذي ظهر أواخر 2019، كما يوجد متحور آخر وهو دلتا بلس، وهناك عشرات من المتحورات للفيروسات"، مشددًا على أن ظهور هذا التحور متوقع بعد عامين من ظهور الفيروس الأصلي.

وأوضح أن الزيادة الأخيرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا أمر طبيعي، خاصة أنها تأتي بعد فترة من الأعياد وتزاحم المواطنين في "المصايف" وأماكن التنزه، وتتزامن مع الموجة الجديدة التي يشهدها العالم حالياً.

وأكد تاج الدين، أن معظم اللقاحات التي ظهرت عالمياً، والتي استوردتها مصر مؤخرا مثل جونسون آند جونسون، فعالة في مواجهة الأنواع الأصلية والمتحورات لـ كوفيد-19".